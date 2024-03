Dorotej za sve! Izložba: Ne kvari omladinu vrhunska književnost, već vrhunsko neznanje!

Povodom pojave gimnazija koje zaobilaze obaveznu lektiru - roman „Dorotej“ Dobrila Nenadića (1940-2019) - zbog navodno neprimerenih scena u vrhunskom književnom delu, u Udruženju za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat (Muzej srpske književnosti, Muzej knjige i putovanja), u kojem se nalazi legat slavnog pisca i originalni rukopis romana „Dorotej“, u saradnji sa Udruženjem književnika Srbije otvorena je izložba predmeta, knjiga i nagrada Dobrila Nenadića pod nazivom „Dorotej za sve“ i s podnaslovom „Ne kvari omladinu vrhunska književnost, već vrhunsko neznanje“.

Izložene nagrade

Izloženi su, između ostalog, nagrade Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu godine za roman „Dorotej“ 1978, za roman „Despot i žrtva“ 1999, nagrada „Meša Selimović“, Prosvetina nagrada, Književna nagrada Biblios, nagrade Zlatni bestseler, Račanska povelja, „Svetozar Ćorović“, „Borisav Stanković“ i mnoge druge.

Dobrilo Nenadić o Srbima

Poseban odred s Marsa?

„Mene zbunjuju Srbi, iako sam tolike decenije utrošio ne bih li bar delimično uhvatio intonaciju njihovog hora, a hor je, kao što je znano iz grčkih tragedija, dragoceni tumač opštih zakona po kojima se jedna zajednica upravlja. Badava. To je neka sasvim zagonetna lestvica. Meni se čini da je ovaj narod odnekud zabasao na ovu planetu. Možda je to poseban odred s Marsa, opisan u Velsovom „Ratu svetova“, koji je preživeo one opake bakterije što su inače uništile ostali deo invazionih snaga. Poseban soj otporan na bakterije zadržao se na ponajlepšem parčetu zemljišta, preživeo je, ali se nikada nije sasvim prilagodio uslovima i zakonima planete Zemlje.“