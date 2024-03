ZA FANOVE ARSENA, BALAŠEVIĆA, ALI I EKV I RUNDEKA: Jasmina Topić pretočila poeziju u muzički album "Privremeni boravak"

Prvi muzički album pesnikinje Jasmine Topić finalizovan je u pančevačkom studiju 3X2 pod vođstvom Stefana Gaćeše. Album je nastao na osnovu pesama štampanih u istoimenoj knjizi koju je 2020. godine objavio Arhipelag, navodi se u saopštenju.

foto: Promo

Ova zbirka pesama ovenčana je i nagradom "Milica Stojadinović Srpkinja" 2021. godine. Ukomponovane pesme predstavljene su u prvobitnom aranžmanu na promociji knjige u Pančevu, u Dvorani Apolo juna 2021. godine, kao i na festivalu ,,Vila“ u Vrdniku 2022. godine, u sklopu programa Novi Sad – evropska prestonica kulture i književnog festivala ,,Milici u pohode“. Na albumu Privremeni boravak nalazi se 10 kompozicija autorske muzike u ukupnom trajanju od 43 minuta i 9 sekundi s naslovnim numerama: „Jadran Intro (na moru si)“, „To što ti se radujem“, „Jadransko plavo“, „Sumrak“, „Pišem ti pismo“, „Prijatelji“, „Letnje veče u Branzviku“, „Jadran 7 (u ponavljanjima)“, „Kako izgleda odlazak“, „Šta je to noć donela“. Sve pesme su preuzete iz knjige i prilagođene izvođenju, prvobitno na akustičnoj gitari. Autorka muzike je takođe Jasmina Topić, a aranžmani i izvođenje numera urađeni su u saradnji s Mionom Caran Markov (viola), Đurađom Šimićem (bas gitara), Goranom Zmejkovskom (električna gitara), Stefanom Gaćešom (bas i električna gitara, produkcija albuma). Posebni saradnici su bili na dve finalne kompozicije: Danijela Olači odsvirala je klavir za pesmu „Kako izgleda odlazak“, a Ivan Kačavenda, poznat pod muzičkim imenom Ivica, odsvirao je gitare u „Šta je to noć donela“, i doneo nešto od svog prepoznatljivog zvuka.

foto: Aleksandar Stojković

Kako je izgledao istorijat nastanka ovog albuma, objasnila je autorka:

– Neposredno nakon izlaska knjige iz štampe, razmišljala sam kako bih mogla da je predstavim, a to volim i oduvek radim na nestandardan način. Spontano se desilo da sam počela da sviruckam na gitari pesmu ,,To što ti se radujem“ i odjednom je ona počela da dobija svoje muzičke obrise. Nije to prvi put, imala sam takve pokušaje i ranije i oni su uglavnom ostajali negde za mene, ali je ovog puta iz nekog razloga sve izgledalo i ,,mirisalo“ drugačije. U narednim danima i nedeljama, desilo se isto sa još tri pesme – „Jadransko plavo“, „Sumrak“ i „Letnje veče u Branzviku“ – a potom u naredna dva meseca još dve: „Prijatelji“ i „Pišem ti pismo, pišem ti poruku“. Obratila sam se svom drugaru Đurađu koji ima iskustva sa sviranjem i izložila mu ideju.

Za početak, trebalo je te pesme izvesti na promociji knjige. Pridružila nam se i Miona koja profesionalno svira violu i tako je nastao mali trio. Nakon promocije, projekat snimanja albuma podržao je Grad Pančevo na konkursu iz oblasti kulture i onda je čitava ideja dobila ozbiljnije obrise. U međuvremenu, pridružio nam se Goran Zmejkovski koji je odsvirao većinu deonica na gitari, a ja sam se borila sa uklapanjem u muziku još tri preostale pesme. U tom trenutku smo već započeli s radom u studiju. Veoma je komplikovan i dugotrajan taj proces, a ovo je zaista bilo moje prvo iskustvo pa, iako sam znala kako te pesme želim da zvuče, i dalje je trebalo vremena da se one realizuju na pravi način. Presudnu ulogu odigrao je Stefan Gaćeša, u čijem studiju 3X2 smo započeli ovaj proces, a koji je na kraju pomogao i u snimanju bas deonica i u gitarskim solažama. Iako sam neuporedivo bolja u pisanju nego u sviranju, na kraju sam srećna što sam u jednoj pesmi odsvirala kompletno i ritam i solo deonice za gitaru.

Album je konačno, posle dve i po godine rada i finaliziran, i sad preostaje da nađe put do slušalaca. Ko bi bili ti slušaoci? Reći ću subjektivno, oni koji su voleli da slušaju i Jadranku Stojaković, i Arsena Dedića, i Ibricu Jusića, i Balaševića, ali isto tako negde se mogu naći tragovi muzike grupe EKV ili Darka Rundeka. Takođe, onih koji vole tzv. jadranski melos ili prizivanje leta i mora. Svakako je muzika koja traži posvećenost slušanju teksta, pa onda i muzičke pratnje – rekla je Jasmina Topić.

foto: Promo

Muzički album Privremeni boravak podržan je od strane Grada Pančeva na konkursu za kulturu i zaveden je kao zvučni snimak u Narodnoj biblioteci Srbije, kao izdanje Udruženja književnika i književnih prevodilaca Pančeva. Štampan je u ograničenom tiražu na memorijskim vizit-karticama i dostupan je za preslušavanje i online kupovinu na sajtu