EVO ŠTA ĆE ČUVENA INSPEKTORKA DA RADI POSLE SERIJE V (FAU) EFEKAT: Milica Janevski o planovima za mart i tome šta je čeka na leto

Tek što se završilo emitovanje mini-serije Gordana kičića, "V (fau) efekat", sve oči uprte su u glavnu glumicu Milicu Janevski koja je savršeno do kraja iznela glavnu ulogu inspektorke Svetlane Sorge. Mada nisu tako česte prilike da se glumice nađu u epicentru dešavanja radnje neke serije, Milici je to pošlo za rukom.

foto: Petar Aleksić

Sjajne kritike na dobro odrađen posao dodatni su vetar u leđa ovoj talentovanoj dramskoj umetnici koja je imala seriju uspešnih filmova i serija. Iako ih nije sve odjednom snimila, pogodilo se da svi budu emitovani u kratkom periodu a čer je o serijama "Deca zla", "Koža", "Toma" i filmovima "Pokidan" i "Nedelja".

Dok se svi pitaju šta će Milica da radi nakon što je završeno emitovanje trilera "V (fau) efekat", ona je u razgovoru za Kurir otkrila:

foto: Firefly Production

- Posle pauze od četiri godine, ovog meseca počinjemo probe za novu predstavu "Nestajanje" u Ateljeu 212 sa sjajnom glumačkom ekipom. Drago mi je jer je za glumca važno da radi u pozorištu zbog kondicije.

Na pitanje ima li šanse da joj ta predstava otvori vrata Ateljea, glumica je rekla:

- Šuška se nešto, ali ne bih da ureknem. Naravno da bih volela da budem deo nekog teatra, iako smatram da sam deo svakog pozorišta u zemlji, jer svako pozorište i pripada svakom glumcu.

Inače, ulogu inspektorke Kičić joj je dodelio bez kastinga i dileme.

- Znam da sam bila prvi izbor i da je kroz sam rad shvatao da je dobro izabrao. Sve te veštine koje sam pre glume znala dosta su mi koristile u ovoj seriji. Inače, sve što čovek nauči tokom života, u glumi je dobrodošlo - dodala je Milica misleći pre svega na dva crna pojasa u karateu.

Glavni partner u seriji bio joj je Radovan Vujović i to u ulozi pripadnika vojne bezbednosti.

foto: Firefly Production

- Bilo mi je predivno raditi s njim, uživali smo. Mnogo smo se smejali, pričali o svemu i svačemu. Volim da radim s Rašom jer je posvećen, vredan glumac i divan partner - otkrila je glumica i pojasnila zbog čega je birala glumu za profesiju.

- Iz potrebe da se moj glas čuje kroz sudbine nekih drugih ljudi. Slobodu koju mi gluma daje putem određenih uloga koristim i terapeutski. Ako zbog nečeg što me tišti mogu da se isplačem ili rešim problem glumeći, ja to vrlo rado koristim. Dešavalo se da se, dok me opseda neka tema, pojavi uloga koja se bavi time, pa kroz nju rešim i svoje jade.

foto: Damir Dervišagić

Iako smo je u poslednje vreme gledali u nekim ozbiljnim temama, Milicu na leto očekuje premijera i jedne komedije.

- Svima nam nedostaje komedija, ali naišao je talas težih uloga. Priželjkujem je, mada sam letos snimala jednu na Šolti. To je film "Šalša", koprodukcija svih ekipa u regionu, a premijera treba da bude na leto - zaključila je Milica.

