"MUŠKARCI PREDATORI NAPADAJU ANONIMNE GLUMICE KOJE NE MOGU DA IM SE ODUPRU" Mirjana Karanović o slučaju koji je uzburkao javnost

Tokom jučerašnjeg dana kao bomba odjeknula je vest da je glumica Anđela Jovanović odbila da igra u istoj sceni sa kolegom Branislavom Lečićem u seriji "Radio Mileva".

Glumica Mirjana Karanović je pričala na ovu temu. Kako je istakla glumica, ona podržava Anđelu i njenu odluku da odbije da glumi sa Lečićem u pomenutoj seriji.

Juče smo saznali da je Branislav Lečić tužio Anđelu Jovanović zato što nije htela da deli kadar sa njim. Praktično je sledila vaš primer pre nekoliko godina. Kako tumačite taj njen čin?

- To je njena odluka, kao što je to što sam ja odlučila, bila moja odluka na osnovu moje lične procene i toga šta ja želim, a šta ne želim. Bez obzira na to šta ja znam ili ne znam, ja donosim odluke i nekako treba da živim sa tim. Tako da ja nju podržavam.

Da li u svetu glume normalno da neko od glumaca iz bilo kog razloga odbije da glumi ili sarađuje sa nekim svojim kolegom?

- Ja se ne sećam da je bilo mnogo takvih slučajeva, ali te su se stvari uglavnom rešavale nekako unutar ekipe i nekako i sami producenti su znali koji glumci nekako nisu jedni za druge po načinu rada i po tome kakvi su karakteri, tako da su obraćali pažnju na to. Ja ne znam kako je ovo dospelo u javnost, pošto koliko znam ona to nije nigde objavila, nije nikakvu preskonferenciju zakazala da bi to javnosti saopštila, nego smo zapravo o celom slučaju saznali iz njegove tužbe i saznali smo šta se događalo.

Zna li se za neki primer da je neko tužen zbog toga što nije želeo sa nekim da igra ne samo kod nas nego u regionu uopšte?

Koliko je važno da skrenemo pažnju da svaka glumica i glumac ima pravo da odluči da li će sa nekim sarađivati ili ne i da se zbog toga ne stavlja na stub srama?

- Pa, kao prvo, ja mislim da ja sam ovim svojim gestom i tada i sada želela da pružim podršku mladim glumicama, jer generalno muškarci predatori napadaju pre svega anonimne, nepoznate glumice na početku karijere za koje znaju da ne mogu da im se odupru. I ja sam tek posle svega što se dešavalo i što se još uvek dešava, to sa Milenom, Ivom Milinčić, sa Danijelom i mladim glumicama koje su radile, koje su pohađale tu glumačku grupu radio televizije ili ne znam, već deo bila, to je nekad bilo na RTS-u, sada nije. Tek smo počeli, mislim, tad sam ja zapravo postala svesna toga. Ja nisam nikada bila, ni kad sam bila mlada, nisam bila dovoljno bespomoćna. Imala sam karijeru od samog početka, imala sam sreću i imala sam moć. Znači, svaka glumica u Hollywoodu koja ima karijeru, ima neku ozbiljnu moć iza sebe, one njih producenti ne diraju. Moje studentkinje su se hrabrile da govore o tome šta su sve doživljavale na tim kastinzima, na tim razgovorima sa producentima, kakve su sve rečenice slušale. I onda sam naravno i poslednjih par godina čula mnoge priče od ljudi koji su bili prisutni ili o tome šta se sve zna, ali se jednostavno o tome ne govori. Pre svega zato što same mlade glumice ne žele da se izlažu u nekakvom javnom linču, kada bi izložile svoje doživljaje. I zato što mi živimo u društvu koje još uvek smatra da, ma daj, nemoj da se femkaš, samo sam te, mislim, šljepio po dupetu. Nije to ništa strašno, nemoj da se foliraš. Pre toga si mi se smeškala.

Koja je Vaša poruka mladim glumicama, i pre svega mladim ženama uopšte?

- Ono što ja želim to je da ohrabrim mlade žene. Da ne ćute i da im se ništa loše neće desiti. Naprotiv, dobiće podršku od mnogih kolega kao što Anđela dobila od mnogih njenih i ženskih i muških kolega podršku. Da ima pravo na svoj izbor. I ja mislim da će to pokazati neki rezultat u budućnosti. Da ćemo živeti u nekom svetu u kome ipak se neće podrazumevati da to ako uhvatiš svoju partnerku između nogu pre kadra ne bili je malo pripremio za kadar da to neće moći bez njenog pristanka, bez dogovora. Mislim da mlade glumice zaslužuju poštovanje.

