"POZVAO SAM LEČIĆA, A ONDA MI JE REKAO..." Irfan Mensur zamenio kolegu u "Radio Milevi", a sad se oglasio: "Ovo je istina"

Glumica Anđela Jovanović odbila je da snimi scenu u seriji "Radio Mileva" sa Branislavom Lečićem, a njegovu ulogu dobio je Irfan Mensur.

Mensur se sada oglasio, te otkrio da ga je produkcija serije "Radio Mileva" pozvala noć pred snimanje serije.

foto: Zorana Jevtić

- Zvali su me veče pred jutarnje snimanje, a Branislav je trebalo da igra tu ulogu, pitao sam odmah šta se desilo, pomislio sam na bolest, ne daj Bože na smrt. Rekli su mi da ima problema sa jednom od glumica, nisu mi rekli kojom, i nisam znao sve do ovih dana koja glumica je u pitanju. Pitali su me da li bih ja hteo da odigram tu epizodnu ulogu od 5-6 dana snimanja. Oni su u međuvremenu poslali tekst, odnosno separate teksta i tih scena u kojima treba da igram, koje su potpuno nevine i duhovite, i mogle su da se odigraju, te mislim da sam ih pristojno odigrao - rekao je Irfan, te dodao da se konsultovao sa Lečićem pre prihvatanja uloge.

- Ali, prvo sam pozvao Lečića i objasnio mu šta se događa, u smislu, reći ću: "Molim te, objasni mi da li ti znaš šta se dešava, da sutra ujutru u stvari ti ne ideš na snimanje, nego zovu mene?", a pošto smo mi jako dobri prijatelji i ceo život smo proveli zajedno, u pozorištu, mnogim filmovima, na fakultetima kao profesori glume, višestruko smo vezani i privatno u smislu da se razumemo kao ljudi, kolege, kao istomišljenici što se pozorišta i našeg posla tiče, Leka mi je rekao: "Molim te, nemoj da odbiješ, idi ujutru i snimi to, prosto da produkcija ne bi imala problema", u smislu otkazivanja snimanja, što mnogo košta. On se i u tom trenutku brinuo o produkciji, što je iznad mogućnosti jednog glumca - istako je Mensur, pa dodao:

foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

- Ja sam otišao na snimanje, družio se, igrao i imao pokušaj glume i sa Olgom Odanović, Darom Đokić i sa Anđelom i sa još 2-3 mlade glumice, ali ja i dalje nisam znao koja od njih je odbila snimanje sa Lečićem, niti me je to zanimalo, niti je to bio moj zadatak da istražujem i pitam ko je ta glumica. Eto, to je cela priča.

Irfan je zatim prokomentario slučaj Anđele Jovanović i Branislava Lečića, te izneo svoj stav.

foto: Marija Mladjen/ATAImages

- Nemam ništa protiv ljudi koji podržavaju Anđelu, ali mislim da svi treba da razmisle o tome da je neka najviša pravosudna instanca apsolutno oslobodila Lečića bilo kakvih osuda po pitanju dotične koja ga je tužila za neprikladno ponašanje, silovanje, i tako dalje. I zaboravljaju da je Lečić apsolutno uveren i sa svim dokazima tužio dotičnu, odnosno vodi proces protiv dotične, da bi sprao sa svog imena sve ono što što je ona prikačila. Tu je jedno dvojstvo koje treba uzeti u obzir - rekao je glumac, pa progovorio da li on smatra da su te tvrdnje koje je Danijela iznela istinite ili ne.

"Ako bude osuđen, za mene ne postoji"

- Zašto bih ja to smatrao kada nije moj posao? Moje je da se družim sa čovekom s kojim sam proveo 50 godina profesionalnog života u pozorišnim klubovima, putovanjima, filmu, i tako dalje. Apsolutno bih podržao sve ove ljude koji apriori osuđuju Lečića, da je bilo koja pravosudna instanca stavila pod sumnju ono što je on učinio, a ne odluku onoga što je on učinio. Da li možete da zamislite kako se Lečić oseća u trenutku kad ima crno-belo na papiru da je oslobođen od svih mogućih insinuacija koje su prikačene, a da neke kolege i dalje uzimaju pravosudni sistem u svoje ruke. Malo mi je to nelogično, ja sam čovek koji pokušava da racionalno živi i razmišlja, čini svoj život racionalnim, i ja se tako ponašam i mislim. Ne želim da živim u oblacima, želim da živim kako mi se servira, ali ne želim da donosim odluke gde nisam vičan. Posle toliko ročišta koje je on imao sa svojim i njenim advokatima, da sada ja odjednom stavljam sumnju - neću. Ako bude osuđen, ako se dokaže da je kriv, tog trenutka ja Lečića zaboravljam kao svog čoveka i prijatelja, za mene ne postoji. Tog trenutka mi on više nije potreban u životu, pocepaću sve slike koje imam s njim, zaboraviću sve događaje koje smo imali zajedno, okrenuću glavu kada ga vidim na ulici, kad se to dokaže i ako se dokaže, a izgleda da se nije dokazalo - zaključio je Irfan.

