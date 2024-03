"SATANIZUJU ME, UGROŽAVAJU MI EGZISTENCIJU" Branislav Lečić ne prestaje da se oglašava nakon što je TUŽIO Anđelu Jovanović

Glumac Branislav Lečić ponovo se našao pred optužbama glumice, ovog puta Anđele Jovanović, a čitava drama dobila je još veći akcenat kada su je u tome podržale glumice Sloboda Mićalović, Milena Radulović... Iako je prethodno oslobođen svih optužbi Danijele Štajnfeld za silovanje, sada on tuži ćerku Gagija Jovanovića i Branke Pujić, te je sada u intervjuu odgovorio na mnoga važna pitanja, a pomenuo je i svoju porodicu. Najpre je pričao o podršci glumaca koju je dobila ćerka njegovih kolega, koja sada umesto s njim, u seriji "Radio Mileva" igra sa Irfanom Mensurom.

- To je čuveni vozić koji se uvek nađe tu. To je besmisleno i to je već bezobrazluk. Nema nikakve osnove, jer cela priča je provaljena, radi se o jednoj lažnoj prijavi, koju nisam ja definisao nego policija i Tužilašto posle pet i po meseci rada. Posle toga niko nije tražio činjenice - rekao je glumac za 24sedam.

foto: Mateja Stanisavljevic/ATAImages

Ali i dalje nekako sumnjaju u vas?

- Cela priča je jednostavna, to i nije bilo sa namerom da se činjenice vide nego da se stvori anatema.

Zbog čega ste onda postali omraženi, imate li taj utisak?

- Ne omražen, činjenice govore istinu. Ovo su utisci koji su pre svega medijski prezentirani i satanizovan sam. Ubačen sam u žanr takozvanog horora. Ja sam negativno lice i satanizovan sam bez činejnica i posle bez poništenja toga. Činjenice razotkriju stvar, svaki čovek ima pravo na odbranu. Ako neko i uperi prstom u tebe, a to je moguće, ja u ovom trenutku predstavljavam bilo kog muškarca. Svakom se to može destiti, a činjenice puj pike ne važe.

foto: Nemanja Nikolić

Da li vas je iznenadila reakcija Slobode Mićalović?

- Naravno da me iznenađuje! Svaka reakcija me iznenađuje koja je apsolutno neosnovana i neutemeljena. Nema razloga za to, nikad s njom nisam bio u lošim odnosima. Jovanovićka je bila sa mnom u komunikaciji pre 9-10 godina kada sam imao nameru da je angažujem kao mladu glumicu i proveravao sam samo da li je dovoljno zrela da bi mogla da radi to što sam nameravao. Nisam joj ni rekao šta treba da radi da ne bi posle morao da kažem "ne" kad ustanovim da je mlada. I tada jeste bila mlada i nezrela.

Je li vi ovo sad tumačite kao njenu osvetu?

- Ne znam!

Jesu li ona i Mirjana Karanović jedine koje su odbile da igraju s vama?

- Nisam imao ništa takvo, možda se dešavalo nešto iza zavese. To su karakteri koji su na testu, postavlja se pitanje ko su ti ljudi, šta je njima u glavi i kako to reaguju.

foto: Kurir televizija

Da li ste vi bili u kontaktu sa Gagijem Jovanovićem otkako se to desilo?

- Ne.

Da li vas je to razočaralo?

- Otišao sam na razgovor poštujući svoje kolege, znači Anđeline mamu i tatu. Zato sam i hteo da je angažujem, ne zbog toga samo što su deca kolega, nego što sam smatrao da je genetski spremna. Na tom sastanku nikakve seksualne asocijacije ili misli te vrste nisu bile. Krajnje iskren i topao razgovor. Na osnovu čega ona o samo jednom susretu priča da sam ja nju seksualno zlostavljao... Pa, to nije normalno! To nešto nije u redu!

Uskraćuju mi da radim

Niste probali da pozovete Branku Pujić i Gagija Jovanovića?

- Zašto bih zvao? Ova je odbila sad da snima, samostalno je biće, nemam šta da pričam sa mamom i tatom.

foto: ATA Images

Jel dokazuje sve ovo i njihov stav o vama?

- Ne znam, neću da pretpostavljam tako nešto jer je to aproksimativna misao, neću o tome da razgovaram.

Šta vas je najviše pogodilo u celoj ovoj situaciji?

- Uskraćivanje prava na rad. One nastavljaju sa svojom agendom da me diskredituju kao osobu, na način da ne mogu ni da radim. Ugrožavaju mi egzistenciju. To je atak, ubistvo u stvari, pucanje u mene! U celoj toj priči od početka do kraja, na osnovu svih činejnica za koje se vidi da su lažne, to kažu nadležni rogani, oni nastavljaju.

A kako kao čovek gledate na sve?

- Kao čovek znam da se radi o mehanizmu projektovanom sa zapada, a to je razaranje muškosti. To je unošenje nemira između muškarca i žene iz straha. To nije samo kod nas, ali izaberu muško, koji je privalačan, koga žene opsedaju i onda ga gađaju na ovaj ili onaj način, a to je ovaj koji je potpuno neosnovan. Nikad u životu nisam prekoračio crtu. To je ponižavajuće za mene, pre svega sam vitez muškarac i poštujem žene. Kakvo silovanje?!

foto: Kurir

Nina sve zna

Da li vas pritiska i to što sada iznova sve morate da objašnjavate partnerki, bivšoj ženi Nini Radulović, ćerki...?

- Ma ne. Nina sve zna, pa i Ivana, nisu one od juče. Poznaju me, svako ko je sa mnom zna tačno o čemu se radi.

Da li one kao žene ove optužbe podnose teže od vas?

- Stvarno nisam stvaljao lakmus da to proveravam, ali stoje iza mene.

foto: Printscreen/Pink TV

Je li vam utiče ovo sve na porodicu?

- Kako da ne utiče kad je to atak na mene i kao čoveka i kao glumca? Ja sam doajen srpkog glumišta, mene zaje**vaju ljudi za neke stvari koje su se desile pre 15 godina koje nemaju veze sa istinom. Jedini moj greh je što sam ženi govorio da je lepa, kad vidim da je lepa. Da li je to neki greh? Je l' greh udvarati se ženi? Da sam LGBT, dobio bih sve pohvale, je l'? Bio sam spreman na ovo otpočetka. To je klan, kolo u koje se hvataju oni koji su instruisani i afirmišu sebe.

Irfan Mensur je pošten

Pošto vas je Irfan Mensur zamenio u seriji "Radio Mileva" zbog koje je i došlo do situacije sa Anđelom Jovanović, da li ste se čuli s njim?

- Jesam, on se meni javio i tražio mi je blagoslov. Ja sam mu dao. On je pošten i pravi kolega.

foto: Ana Paunković

Strašno je što Milenica Radulović priča o tome da ja u svakom odnosu snimanja sa partnerom je bio seksualni napad... Lupeta gluposti! Čula je od inspektorke koja vodi i njen i moj slučaj i koja je dala sve činjenice da nema nikakve osnove za pokretanje procesa protiv mene jer je u pitanju lažna prijava. I u Jugoslovnskom dramskom pozorištu mi se vidimo i ona mi se izvini i pozdravi me, a onda kako se to objavilo u novinama da se izvinila ona se uplašila za svoj slučaj pa je rekla kako to nikad nije izjavila. Slagala je. Ovde se radi o karakterima.

To sve objašnjavate javnosti ovako i zrelim članovima vaše porodice, ali kako to sve pojasnite sinu koji je još mali?

- Moja deca su pametna, zajedno razgovoramo o svemu i nema tajni. Sve se razumemo.

Je li bilo pitanja na koja niste mogli da date odgovor?

- Ne postoje pitanja na koja ne odgovaram deci.

(Kurir.rs/ 24sedam/ L. S)

Bonus video:

03:20 JA SAM OBLAĆEN! POPRSKAN BLATOM KOJE NE MOGU DA PEREM SVAKI ČAS! Lečić kod Ivana Gajića OTVORIO DUŠU: To je velika STVAR