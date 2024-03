"OLGA, NEMOJ DA TI JE PALO NA PAMET" Bati Stojkoviću je POSLEDNJU ŽENU ispunila žena zbog koje je napustio BOEMSKI ŽIVOT

Doajen jugoslovenskog i srpskog glumišta Danilo Bata Stojković preminuo je 16. marta 2022. u 68. godini nakon duge i teške bolesti. Do poslednjeg dana odbijao je ideju da prestane da igra svoje predstave, a imao je i specijalan zahtev pred samu smrt.

foto: Zorana Jevtić

Bata je važio za teškog čoveka, a posebno je težak (kolege kažu do nivoa mazohizma) kada je gluma u pitanju. Nije tolerisao ni najmanju grešku i uvek je bio oštar, i prema sebi i prema svojim saradnicima. Na njegovim predstvama inspicijent je mogla da bude jedino i samo njegova supruga Olga i niko više, prenosi Informer.

foto: ATA images

Glumio je u gotovo svim najpoznatijim jugoslovenskim filmovima, a jedna od predstava kojima se proslavio je "Profesionalac" Dušana Kovačevića, koju je godinama igrao u beogradskom Zvezdara teatru.

Bata je bolovao od raka pluća, a koliki je šeret bio govori i anegdota o tome kako je podnosio bolest. Naime, njegov tada mladi kolega Branimir Brstina pozvao ga je jednom da pita kako je i šta radi, a Bata mu je odgovorio:

foto: Nebojša Mandić

- Mićo, dobro sam. Evo, učim raka da puši - rekao je tom prilikom teško bolesni Bata.

"Varljivo leto", "Maratonci trče počasni krug" i "Ko to tamo peva" samo su neki od filmova po kojima pamtimo neverovatnog glumca. Stojković je odrastao u beogradskom naselju Čubura i važio je za jednog od poslednjih gradskih boema.

Olga Stojković, koja je preminula 2021. godine, u jednom od svojih intervjua, otkrila je da mu je pozorište bilo na prvom, kafana na drugom, a kuća na trećem mestu.

Iako oni nisu imali dece, Bata je vodio računa o ćerki jednog njihovog prijatelja i ophodio se prema njoj kao roditelj. Voleo je omladinu, a na protestima protiv Miloševićevog režima, zabeležen je Batin govor pred studenima.

foto: Zorana Jevtić

Bata je pred smrt imao samo jednu želju, koju je zatražio od supruge Olge.

- Ni slučajno nemoj da ti se dogodi da me staviš tamo, mislio je na Aleju zaslužnih građana. To je bila njegova odluka - rekla je tada za medije Olga Stojković, koja je bila inspicijentkinja Ateljea 212, gde se i rodila velika ljubav koja je trajala duže od tri decenije, sve do glumčeve smrti.

foto: Printscreen/Youtube

- Upoznali smo se u pozorištu, u zgradi Borbe. Ja sam ih sve sa klase prvo preslišavala, a onda gledala njihove diplomske predstave. Počela sam od garderobe, bila razvodnica i došla do scene, a fakultet sam okačila mačku o rep. Najbolji životni fakultet je život u pozorištu, a mi smo tamo bili više nego kod kuće. Venčali smo se posle mnogo godina od kako smo se upoznali i proveli zajedno 35 godina - ispričala je Olga jednom prilikom.

foto: N.Džamić-privatna arhiva

Venčali su se u decembru 1991. godine, tek kada se glumac razboleo.

- Pred oltar smo stali tek kada se razboleo, a formalnost braka nam ništa nije predstavljala. Bilo je vrlo naporno pratiti ga. Bata je bio veoma privržen porodici, za njega je kuća bila najvažnija na svetu, mada je, moram reći, dugo živeo bećarskim životom. Ali, kad je rešio da se skući i smiri, onda je to poštovao. Govorio je: "Kuća ni zbog čega ne sme da trpi". Veoma je poštovao tradicionalne vrednosti, slavio slavu i Božić i veoma brinuo o braći i sestrama - rekla je Olga Stojković u jednom intervjuu.

foto: Printscreen YouTube

Iako mu je sestra savetovala da sačekaju da mu se zdravstveno stanje poboljša, on je čvrsto odlučio da se konačno oženi svojom dugogodišnjom životnom saputnicom.

- Dugo smo bili zajedno, ali venčali smo se tek 1991. godine. Njegova sestra, inače pedijatar, zabranila mu je i rekla: "Kad si čekao dosad da se venčaš s njom, čekaj još malo, prvo da ozdraviš i staneš na noge, pa onda izvoli". Moja kuma Nada Pešić i Dragoslav Mihajlović i Mihiz bili su nam kumovi. Kada smo izlazili iz Opštine, bilo mi žao Roma koji su govorili: "Kume, izgore ti kesa", a on im je samo odbrusio: "Marš u p... materinu" - prisetila se ona.

foto: RINA

Pred Bogom su se zakleli takođe bez pompe javnosti.

- Posle smo se venčali i u manastiru Vavedenje, a sve smo obeležili tako što smo nas četvoro otišli na ručak. Nikome nije bilo stalo do toga, mi smo to hteli samo da učinimo starima. Nije nam to palo na pamet, njegovi su se ponašali kao da smo u braku, kao da sam snaja, njegov brat zvao me je gospa mala. Možda mu je nešto dunulo kad se razboleo - rekla je svojevremeno Olga.