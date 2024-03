"RASTAO SAM DEVEDESETIH I NISAM KAPIRAO" Otac Andrije Kuzmanovića bio je ČUVENI UMETNIK: Imao je lep život i mnogo je praštao...

Nacionalni ansambl "Kolo" održao je 27. marta koncert u MTS Dvorani u Beogradu u čast umetničkog opusa Radojice Kuzmanovića (1955-2019).

Reč je o istaknutom umetniku i koreografu, koji je prošao put od igrača, soliste, asistenta, umetničkog direktora i direktora ansambla "Kolo".

Publika je uživala u bogatom sadržaju, a najviše pažnje privukle su koreografije "Svadbeni običaji iz sela Koretište", "Mađarske igre iz okoline Subotice", "Ženska igra iz Gračanice", čiji je autor upravo Kuzmanović.

Radojica je preminuo iznenada 2019. godine, a sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Tata je imao lep život

foto: Marina Lopičić

Inače, on je otac popularnog glumca Andrije Kuzmanovića, koji neretko ističe koliko mu je bio važan u životu.

- Moj tata je imao lep život. Proživeo je maltene tri života u jednom. Moj tata je mnogo praštao. Pamtio je, ali i praštao. Mnogo mi je pomogao jer sam ja dosta srčaniji i buntovniji od njega. Koliko me je njegov odlazak poremetio i uznemirio, toliko me je smirio - rekao je glumac nakon njegove smrti.

Moraš da voliš

Takođe, Andrija je gostujući u Podkastu Folklor Magazina govorio o svom detinjstvu i otkrio kakvo mesto tradicija ima u njeogovm srcu.

foto: Dragana Udovičić

- Mislim da ljudi generalno ne kapiraju folklor i kulturu folklora. Nisu to ljudi koji se skupljaju tu da igraju. To su ljudi koji vole to, jer ti folklor ne možeš da igraš ako ga ne voliš - rekao je glumac i dodao:

- Folklor je ostao i ja lično verujem da nikada neće nestati. Zato što se skupilo 100 ljudi u sali da to vidi i to isključivo iz ljubavi. Rastao sam devedesetih, kada je folklor bio obiljno zaboravljen, a sada se vraća u nekoj pravoj formi. On je ustvari uvek bio tu, nikada nije pao u zaborav, ali sada se ozbiljno priča o tome.

Nisam kapirao

foto: ATA images

Glumac je otvoreno govorio i o odnosu prema tradiciji, te istakao da u mladosti nije mogao da razume kulturu folklora, ali da je sa godinama postao svestan važnosti tradicije.

- Kao mlađi nisam kapirao folklor, ali sada kapiram i drago mi je što sam imao priliku da rastem u folklornoj porodici - zaključio je glumac.

Želje i realnost

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Andrija je pre nekoliko godina gostujući u jednoj emisiji otkrio i da je njegov otac Radojica želeo da njegov naslednik postane fudbaler.

- Tata je hteo da budem fudbaler, a mama je izgurala tu umetničku stranu, i ispostavilo se da je bila u pravu - rekao je Kuzmanović.

Inače, Radojica Kuzmanović je za doprinos u oblasti očuvanja i negovanja tradicionalne umetnosti nagrađivan najvišim priznanjima u zemlji i inostranstvu.

Bonus video:

01:57 ANDRIJA KUZMANOVIĆ OTKRIO BEZ ČEGA UJUTRU NE MOŽE DA SE PROBUDI: Bog me je pogledao, a za razočaranje nemam vremena!