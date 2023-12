ANDRIJA KUZMANOVIĆ PRVI PUT O ULOZI OCA: Preporučio bih roditeljstvo svima! To je ljubav koju treba doživeti

Uspešna godina je iza glumca Andrije Kuzmanovića, koji se, pored neverovatnih rola na platnu i daskama koje život znače, ostvario i u ulozi roditelja. Pre nekoliko dana završio je snimanje filma "Yugo Florida", već posle praznika čekaju ga prve probe za novu predstavu u matičnom Beogradskom dramskom pozorištu "Kramer protiv Kramera", a za Kurir on sumira utiske i otkriva koliko se promenio od kada je postao otac.

Predstava "Ne igraj na Engleze" jedna je od najgledanijih ove godine u Beogradskom dramskom pozorištu. Da li ste očekivali ovakav odziv publike?

- Pre svega, ovo je bila bitna godina za naše pozorište i ceo ansambl. Aleksandar Radojičić, Marko Gvero i ja dali smo svoj prilog predstavom "Ne igraj na Engleze". Neko bi to nazvao rimejkom, ali to je komad koji se godinama igrao na sceni. Nažalost, Marko Živić nije više sa nama, i to je razlog zbog kojeg nije imalo smisla da se predstava nastavi. Pokušali smo da budemo upola dobri kao što su bili oni i nadam se da smo u tome uspeli. Drago mi je što je publika prepoznala naš trud.

Vredno radite na novom komadu "Kramer protiv Kramera".

- Predstava je nastala na osnovu romana i fenomenalnog filma iz 1979. godine. U glavnoj ulozi je Dastin Hofman, a u ovom slučaju ja (smeh), i Meril Strip. Film je fantastičan, glumci su nagrađeni Oskarom. Radićemo neku verziju između romana i filma. Čeka nas kreativan proces. Pitale su me kolege da li imam strah i moram reći da nisam uplašen, osećam samo jaku želju i jedan neizdrž, da se tako izrazim (smeh). Priča prati razvod bračnog para, a kasnije i samohranog oca, kao i ljude oko njega. Slobodan Skerlić i ja smo radili zajedno još na predstavi "Kad su cvetale tikve" i veoma se radujem i volim što će se sve to odvijati na mojoj omiljenoj sceni.

foto: Antonio Ahel

Dugoočekivana serija "Toma" konačno je na malim ekranima.

- Zadovoljan sam uspehom koji postiže serija. Snimali smo je pre tri i po godine. Zanimljivo mi je da pogledam materijal koji sam radio sa ove distance. Uskoro će i serija "Pokidan" biti na malim ekranima i nadam se da će biti uspešna.

Domaća kinematografija, posebno serije, postigla je veliki uspeh u ovoj godini.

- Balkan je oduvek imao interesantno tržište, ne mogu da lokalizujem, iako smatram da je Beograd najveći centar kulture u regionu. Drago mi je zbog uspeha. "Deca zla" su na HBO i bila su najgledanija. Uvek smo bili podneblje koje je bilo interesantno svetu. Kolege sad idu preko i rade i ja sam srećan što su ljudi u svetu napokon shvatili da imamo talentovane ljude.

foto: ATA images

Primetna je i vaša fizička transformacija. Da li se pripremate za neku novu ulogu?

- Samo sam se vratio na fabrička podešavanja (smeh). Bio sam u opuštenijem sistemu, ali život je tu da nas ubedi u suprotno.

Kako gledate na godinu iza vas?

- Bila je najluđa dosad, bar za mene. Ja sam iz 23 bloka, lokalpatriota sam, pa je logično da mi 2023. godina bude posebna (smeh). Šalu na stranu, i poslovno i privatno je bila jako turbulentna i duga. Zapravo, jedna lepa godina je iza mene.

Nedavno ste postali otac. Kako se snalazite u ulozi roditelja?

- Tako je. Preporučio bih roditeljstvo svima. To je ljubav koju treba doživeti. Nama su roditelji pružili ljubav i mislim da je prirodno da i mi u jednom momentu postanemo roditelji. To je prelepa stvar.

foto: ATA images

Da li spavate?

- Spavam, spavam (smeh).

Nije retkost da pre nego se ostvarimo kao roditelji, ističemo da ćemo biti bolji od naših roditelja.

- Od mojih roditelja ne postoje bolji. Od Jelene i Radojice nema boljih, garantujem (smeh). Nadam se da ću biti upola dobar roditelj kao što su oni.

Da li sada drugačije gledate na život?

- Dobro pitanje, da, sigurno da da. Šta se promenilo? - Mislim da se sve menja, ali se menja nabolje.

Kurir.rs Maša Kostić

