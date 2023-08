ANDRIJA KUZMANOVIĆ OTKRIO BEZ ČEGA UJUTRU NE MOŽE DA SE PROBUDI: Za neke stvari me je Bog pogledao, za razočaranje nemam vremena!

Glumac Andrija Kuzmanović koji je nedavno postao srećni otac govorio je za Kurir TV šta ga je motivisalo tokom karijere.

- Uvek sam verovao u sebe i mislim da bez toga ne možeš da se probudiš ujutru. Imao sam neki put koji sam pratio. Za neke stvari Bog me je pogledao, ali za neke druge ti treba i talenat. Ako pratiš taj svoj put i ako ti ne slome duh onda nekako sve ispadne kako treba. Nema razočaranja. Ja za to nemam vremena. Može da ga bude i da traje dva sata, dan ili dva maks. Razočarao sam se milion puta, ali ne smeš da dozvoliš da te to obuzme - rekao je glumac.

Jedan je od retkih glumaca koji do sada nije doživeo neprijatne situacije od svojih fanova:

- Moram da pohvalim svoje starije kolege poput Bjele, Berčeka, Diklića kad ih vidim da se i dalje slikaju i pričaju sa ljudima. Šta je onda nama ostalo? Mislim da ako si se zaista predao poslu i celoj profesiji, onda je i to deo koji možeš da izdržiš.

Kurir.rs

