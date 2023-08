OVAKO IZGLEDA ODNOS GLUMACA VAN KAMERA: Te stvari ne mogu da se odglume! Kuzmanović se naježio kad se prisetio snimanja Montevidea

Ekipa Kurira je glumca Andriju Kuzmanovića srela je na jubileju predstave "Hotel 88" a on je spomenuo kako je prošao rad sa kolegama na ovoj predstavi.

- Nekada sa kolegama, sa kojima si teško radio, finalni proizvod bude najlaganiji, odnosno najbolji. Bilo je teških momenata u spremanju ove predstave, što je i logično, svaka predstava traži neku ozbiljnost i posvećenost. Doduše nikada to nije lične prirode, uvek smo na okupu, smejemo se, te stvari ne mogu da se odglume - rekao je glumac, pa dodao:

- Bilo je teških trenutaka u stvaranju same predstave, ali smo prešli preko toga, baš onako usputno.

Potom se osvrnuo na uspomene sa snimanja Montevidea:

- Voleo bih da se desi Montevideo, ali klincima koji dolaze sada. Ja sam to već proživeo, vratio bih se naravno, to je bitan deo mog života. Stvarno bih voleo da se to dogodi i klincima, to je bukvalno bio neki mini Holivud, ako smem da kažem Holivud za početnike. Radili smo sa evropskim i svetskim glumcima koji su nam bili interesantni ili dostupni. Sada sam se naježio dok pričam. Radili na raznim kontinetnima, živeli zajedno pet godina, zaista bih voleo da se tako nešto desi ovim sada klincima.

