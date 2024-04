TRANSFORMACIJA! VESNA TRIVALIĆ U ULOZI MONAHINJE: "Ako nisam sada postala malo bolji čovek, mnogo toga sam naučila"

Glumicu Vesnu Trivalić publika je zavolela kao sjajnu komičarku, ali uloga u novom filmu "Služba", reditelja i scenariste Andreja Šepetkovskog, donela joj je novi izazov. Dramska umetnica je na velikom platnu oživela igumaniju mati Serafimu u kratkom metru, a želja autora je da ova neobična priča postane igrani film.

Šepetkovski nam donosi priču o dva pripadnika službe bezbednosti koji dolaze u siromašni, zabačeni ženski manastir kako bi istražili slučaj pretnje od državnog udara sredinom šezdesetih godina. Pošto su dobili dojavu da sestrinstvo krije glavnog osumnjičenog, jeromonaha Damaskina, inspektori isleđuju monahinju, koju igra Trivalićka.

- Ceo proces pripreme ove uloge i snimanje su bili put ljubavi. Film je priča o ljubavi, dobroti, zabludama, praštanju i zapravo mislim da će svakoga njegov život i njegovo biće navesti na razne asocijacije i da je pročita između redova - kaže Vesna.

Snimanje je trajalo svega tri dana, a autorski tim izabrao je Frušku goru za lokaciju.

- Scenario mi se dopao na prvo čitanje, jer me je potpuno izmestio iz vremena. Mislim sam da sam ja u celoj ekipi jedina netipična podela za ovu ulogu. Hvala Andreju što me se setio. Zahvalna sam mu što prvi put igram a Mladenom Nelevićem i Đorđem Krećom. S obzirom na to da igram igumaniju Serafinu, a ja sam daleko od nekog, kako bih rekla, duhovnog nivoa koji pripada ljudima koji su se posvetili Bogu, nekako sam se hranila dobrotom ljudi i tog mesta gde smo snimali. Mnogo mi je pomogao iguman Evgenije. Imala sam stalno neka pitanja. Na snimanju sam stalno trčala da ga nešto pitam, a on me onda umiri. Mislim, nekako je lično meni ovo putovanje bilo važno, ako nisam postala malo bolji čovek, mnogo sam toga naučila - otkrila je Trivalićeva novinarima pred prvo prikazivanje i specijalnu projekciju.

Iza ovog filmskog ostvarenja stoje produkcijske kuće Ison film, Archangel digital, Art & Popcorn, Cinnamon Films i produkcija Spas. Snimljeno je gotovo bez novca, a celu ekipu čine vrhunski umetnici - direktor fotografije je Goran Volarević, scenograf Aljoša Spajić, montažer Vladimir Radovanović i kostimograf Momirka Bailović.

