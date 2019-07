Skok sa visoke stene u vodu nije za svakoga, ali ako se odlučite za tako nešto, onda nikako ne treba da se predomišljate. Očigledno da to nije znala devojka sa snimka jer se do poslednjeg trenutka kolebala da li da skoči.



Kada se zaletela i došla na sam rub stene, rešila je da se, ipak, ne baci. No, bilo je već prekasno. Inercija ju je povukla, okliznula se i pala prilično gadno. Tom prilikom je polomila prst na ruci i povredila stražnjicu.

(Kurir.rs / Foto:Printskrin)

Kurir