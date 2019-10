VALA, BEZ MENE NEĆE KRENUTI! Ni igla ne može da padne, ali on je našao način da uđe u autobus! (VIDEO)

Šta radite kada na stanicu dođe pun autobus? Da li ga propustite i čekate da dođe sledeći ili po svaku cenu pokušavate da se uvučete u njega? Ako spadate u ovu drugu grupu, onda će vam Kazahstanac sa snimka sigurno postati idol.



Autobus je već bio krcat i ljudi su, praktično, visili na vratima, ali to ovom momka nije sputavalo da proba da se i on ukrca. Štaviše, kao da je to poslednji prevoz na zemaljskoj kugli i da drugog neće biti, on je krenuo u svoj "poduhvat". Uglavnom na silu i bezobrazluk, na kraju je uspeo u onome što je namerio.



