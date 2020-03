Povratak sa posla, kada živite u velikom gradu, ume da bude mučan. Kolone automobila, semafori, gužva u gradskom prevozu, sve to učini da vam se "smuči život" dok dođete kući. Ipak, ovaj biciklista je demonstrirao kako se može provući i u najgušćem špicu u Njujorku. On je vozeći bicikl, i to samo na jednom točku, uspevao lagano da prođe između kolona vozila i da se pritom dobro zabavi.

(V.P.-Z.N.)

Kurir