ČOVEK NA NEBU UGLEDAO NEVEROVATAN LETEĆI OBJEKAT: Otrčao kući i sve prijavio vlastima, a onda su ga posetili LJUDI U CRNOM!

Jedan muškarac iz Velike Britanije, koji je zahtevao da ostane anoniman, podelio je s medijima svoje neobično iskustvo.

On je doživeo neverovatan šok kada je shvatio jednog dana na nebu ugledao veliku narandžastu kuglu. Rešio je da ode kući i da javi vlastima šta je video.

- Video sam narančastu kuglu na nebu. Umesto da pada, ona je samo lebdela iznad zemlje. Na prvu loptu sam mislio da je reč o helikopteru, ali onda sam shvatio da nisam u pravu - započinje svoju priču ovaj muškarac, inače učitelj i otac troje dece, pa dodao:

- Ja nisam jedan od onih ludaka koji traže pažnju. Video sam šta sam vidio. Uopšte mi nije sinulo da je reč o NLO-u. Kad sam došao kući prijavio sam vlastima što sam vidio. Nitko me nije kontaktirao deset dana nakon toga.

Dvojica muškaraca posetili su ovog čoveka desetak dana kasnije:

- Pokazali su mi svoje isprave i rekli da su iz vladine službe. Ispitivali su me oko toga što sam video. Sve ih je zanimalo. Moja tačna lokacija, visina na kojoj je bio objekat, njegovo kretanje...Kad sam ih upitao ko su oni, samo su se nasmejali i otišli iz moje kuće. Ispričao sam sinu šta se dogodilo, a on mi je rekao "Tata, to zvuči kao ljudi u crnom" - govori muškarac.

Iz ministarstva obrane javili su kako oni ne stoje iza ove posete. Muškarac iz priče još uvek nije saznao ko ga je posetio tog spornog dana ni nakon više konsultacija s raznim državnim kancelarijama.

