MOZAK MU SE PRETVORIO U CRNO STAKLO: Naučnici ostali u čudu zbog neobične pojave, ovo nije viđeno od DRUGOG SVETSKOG RATA!

Pre skoro 2000 godina jedna od najvećih svetskih tragedija potresla je svet koja nas i danas jako iznenađuje. Vulkan Vezuv eksplodirao je u avgustu 79. godine i time zauvke uništio Pompeju i Herkulanum.

Ipak, nakon što je lava pregazila sve što joj se našlo na putu, ipak neki ljudi, delovi zgrada, kuća, predmeta, pa i biljaka ostali su sačuvani u nešto drugačijem obliku.

Šestdesetih godina prošlog veka u ruševinama Herkulanuma pronađeno je telo čoveka koji se ugušio u vulkanskom pepelu. Taj slučaj ne bi bio neobičan da kod u ostacima lobanje ovog čoveka nije pronađeno sjajno crno staklo. Do zaključka da se zapravo radi radi o mozgu došli su italijasnki istraživači sa Napuljskog univerziteta Federiko II, a istraživanje je objavljeno u časopisu The New England Journal of Medicine.

Mnogi naučnici tvrde da je u pitanju tkivo mozga, koje je sagorelo na ekstremno visokoj temperaturi, podvrgnuto procesu koji se naziva vitrifikacija. Prilikom arheoloških iskopavanja, veoma retko se može pronaći moždani tkivo, jer se ono brzo razgrađuje, u pojedinim slučajevima tkivo može donekle biti sačuvano jer se masti iz tkiva pretvaraju u glicerol soli i masnih kiselina i - postaju sapun.

Međutim, u ovom slučaju, tkivo je izloženo toliko visokoj temperaturi, možda čak i 520 stepeni Celzijusa, da je postalo vitrifikovano. Vitrifikacija je inače postupak u kom se supstance izlaganjem veoma visokim temperaturama, pretvaraju u staklo. Da to nije neki ostatak pokućstva, nego zasita mozak, sugerisalo je još nekoliko tragova. Jedan od dokaza je taj što je staklo sadržalo nekoliko proteina koji mogu da se pronađu samo u tkivu ljudskog mozga. Takođe, naučnici su u staklu otkrili i tragove mansih kiselina koje se nalaze u korenu kose čoveka i najzad, nigde drugde na telu ili oko njega nije pronađeno ništa slično tom staklenom materijalu.

Naučnici ističu da je ovo otkriće veoma jedinstveno i prvi put viđeno u kkonteksti arheologije. Izveštaje o staklenim mozgovima videli su samo još među žrtvama bombardovanja Drezdena u Drugom svetskom ratu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:30 NAPUNILI SU MU MOZAK: Ničić se oglasio nakon hapšenja mladića koji mu je ZAPALIO AUTOMOBIL