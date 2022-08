MRZE ME, MOJ OTAC MI JE ZAPRETIO DA ĆE DA ME UBIJE! P*RNO DIVA progovorila o strahu u kom živi: Jasmina SVE napustila zbog OVOGA!

Jasmina Ali rođena je u Avganistanu, a mnogi danas ne žele da priznaju da je ona poreklom iz njihove zemlje. Razlog za to je što ona ne stoji pred strogim pravilima, koje joj nameće njena kultura, ona im se suprostavlja i bori se protiv njih, uverena da ima prava da sama odluči o svom životu.

Mlada Jasmina dobar deo svog odrastanja provela je gledajući nasilje na ulicama Kabula, a tek nakon što je uspela da prebegne u Veliku Britaniju, počela je da se obrazuje, te je prvo naučila da čita i piše. Kroz odrastanje ona je odlučila da uradi nešto za šta je potrebna hrabrost čak i u liberalnijim zemljama. Naime, ona je ušla u porno industriju i na taj način pokušala da sruši sve tabue.

- Bila sam iznenađena kada sam prvi put počela da radim u ovoj industriji koliko su žene dobro plaćene u poređenju sa muškim kolegama. Mnogo puta žene u drugim industrijama sa višim kvalifikacijama i iskustvom ne dobijaju istu platu ili poštovanje kao njihove muške kolege - rekla je Jasmina tom prilikom.

U novoj domovini je postala feministička aktivistkinja, a odrekla se i svojih muslimanskih korena da bi postala ateista i porno glumica. Mnogi su začuđeni njenom odlukom da uplovi u vode porno industrije, pa se pitaju kako su stanovnici njene zemlje to prihvatili i kako gledaju na posao kojim se ona bavi.

- Uglavnom mrze moj sadržaj jer ne žele da Avganistan bude poznat po pornografiji. Kako se usuđujem da pokažem svoje telo? Oni misle da poseduju moje telo i ono što radim sa svojim telom, a ja nemam pravo da ga pokazujem i ne mogu da budem prava Avganistanka ako to uradim. Stalno dobijam poruke tipa “foliraš se, ti si Jevrejka, na tajnom si zadatku - ispričala je Jasmina.

Ona je istakla i da je njena porodica veoma stroga, te sa njima nema nikakav kontakt, a samim tim nije joj poznato ni to šta oni misle o njenoj karijeri.

- Nemam nikakav kontakt sa svojom porodicom i nisu mi u lice rekli šta misle o mojoj karijeri. Moji roditelji su mi uvek ulivali strah. Ako napustim islam, moj otac je zapretio da će me ubiti zbog ocrnjivanja islama, avganistanske kulture i časti porodice. Na kraju krajeva, to je moj život i nije me briga za reakcije ljudi na moju karijeru. Pratim svoje srce i radim šta želim, jer je to moj život, moje telo i pravo - rekla je Ali i dodala:

- Uvek sam bila buntovna osoba. Moj instinkt mi govori da budem protiv svega što pokušava da mi se nametne.

