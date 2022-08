BILI U VEZI 9 MESECI, ALI NIJE HTEO SEKS SA NJOM! Svađali se zbog INTIMNIH ODNOSA, a onda saznala STRAŠNU ISTINU o njegovom PENISU

Endru Vardi snimio je dokumentarac "Čovak bez penisa", koji je inspirisan njegovim životom sa ekstrofijom mokraćne bešike, ekstremno retkim poremećajem usled kog mu se bešika razvila van tela. Kao rezultat, Endru je još kao beba prošao je kroz korektivnu operaciju bešike koja mu je vraćena unutar tela, ali upravo je taj zahvat sprečio u tome da mu penis ikada izraste.

Zbog toga Endru je imao 40 godina i uprkos činjenici da je u dugoj vezi, Endru nikada nije imao seksualni odnos i nikada nije osetio erekciju.To ga nije mučilo sve do trenutka kada je postao tinejdžer, i tada je polako počeo da shvata da će njegovo stanje imati velike posledice na njegov ljubavni život, a onda su do njega došle vesti o Muhamedu Abadu, Britancu koji je dobio bionički penis nakon što je u osnovnoj školi doživeo nesreću u kojoj je izgubio penis. Rešio je da da sve od sebe da i on dođe do tog bioničkog penisa, i nakon preko 100 operacija, uspeo je u tome. Odnedavno ima bionički penis koji je napravljen od njegove rođene kože, mišića i nerava uzetih sa njegove leve ruke.

Međutim, postoji i jedna začkoljica - u penisu su mu cilindri koji se pune tečnošću koja dolazi iz vrećice koja je smeštena u njegovim testisima - to je proces koji mora da se desi kako bi Endru doživeo erekciju. Međutim, da bi se proces erekcije započeo, lekari moraju da bukvalno pritisnu jedan okidač u njegovom telu, zbog čega Endru mora da bude tri dana u bolnici, a erekcija mu traje dve nedelje.

Endru kaže da ga ceo taj proces plaši, ali se ujedno i raduje, jer će po prvi put u životu imati seks, i to ne sa bilo kim već sa devojkom sa kojom je u vezi mnogo godina. U pitanju je Fedra Fabijan, koja je medijima otkrila da je saznala da joj dečko nema penis tek devet meseci nakon što su počeli romansu - i to tako što je videla da u novinama pišu o njemu.

- Trudila sam se da budem strpljiva i da ga ne ispitujem previše o svemu. Pre toga smo imali nezgodan period, baš zbog nedostatka seksa u našoj vezi, a sada kada sam konačno saznala o čemu se radi, probala sam da mu dam prostora. Bitno je da smo prijatelji i da verujemo jedno drugom - kaže Fedra, a Endru dodaje da mu seks nije na listi prioriteta kada je u pitanju novi penis.

- Svi misle da sam ovu operaciju uradio zbog seksa, što nije istina. Moje stanje nosi velike posledice. Godinama se zbog njega borim sa raznim upalama bubrega i ostalim infekcijama, i prioritet mi je da se toga rešim. Naravno, želim i da isprobam seks, ali ni meni ni Fedri prvo na umu nije seks - zaključuje Endru.

