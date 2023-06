LJUDI UBEĐENI DA VIDE MOBILNI TELEFON NA SLICI STAROJ SKORO 150 GODINA: Tvrde to zbog jednog razloga, a kako se VAMA ČINI? (FOTO)

Ljubitelji umetnosti uvereni su da su uočili mobilni telefon na umetničkom delu iz 19. veka koje prikazuje poznatog škotskog pesnika Roberta Brnsa kako u ruci drži pravougaoni predmet.

Slika iz 1882. naziva "The Betrothal of Burns and Highland Mary" delo je umetnika Džejmsa Arčera, a prikazuje pesnika i njegovu devojku Meri Kembel kako izjavljuju svoju ljubav jedno drugom.

Pesnik drži šešir i kaput preko ruke, dok drugom rukom devojci predaje predmet pravougaonog oblika.

Budući da slika prethodi izumu mobilnih telefona i konkretno Ajfona za oko 125 godina, a London je u to vreme započeo s radom prve javne elektrane na ugalj na svetu, naravno da se neko dosetio kako je sigurno reč o putniku kroz vreme.

I, naravno, kako to već biva, objašnjenje je dosta jednostavnije.

Šta pesnik zapravo drži u ruci?

Ne, pesnik nije hteo da dobije broj od svoje ljubavi niti su opalili selfije u tom važnom trenutku, već su ga označili razmenom Biblija, tradicionalnim činom tog doba.

Inače, ovo nije prvi put da su ljudi uočili Ajfon ili mobilni telefon na slici staroj stotine godina. Slična se stvar dogodila sa slikom "Očekivani" austrijskog autora Ferdinanda Džordža Valdmjulera iz 1860. kada su ljudi bili uvereni da vide mobilni umesto molitvenika.

