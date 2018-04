BIĆE JOŠ BRUTALNIJI: Ameri rade rimejk Srpskog filma!

Srpski film Srđana Spasojevića, koji je svojevremeno šokirao domaću publiku, dobiće svoj rimejk i to u Americi!

Režiser Dejvid Gordon Grin i njegov saradnik, scenarista Deni Mekbrajd oduševljeni su Spasojevićevim filmom i žele da rimejk bude još brutalniji.

"Razmišljam o tome već neko vreme. Video sam ’Srpski film’ na Filmskom festivalu u Sakramentu pre nekoliko godina i Srđan je bio tamo i odgovarao na pitanja. Neko ga je pitao da li je zažalio što je napravio film i on je odgovorio ’Žao mi je što nije bio brutalniji’. To me je oborilo s nogu!“, rekao je Mekbrajd dodajući da je "Srpski film" potpuno neshvaćen.

"Da, to je mentalni i vizuelni napad na sva čula, ali postoji razlog za to. Uprkos nazivu filma, teme kojima se bavi nisu specifične za Srbiju. Zato Dejvid i ja pričamo da napravimo rimejk i nazovemo ga ’Američki film’. Naravno, dodaćemo i naš lični pečat", rekao je scenarista.

On je otkrio i ko bi mogao da glumi u rimejku.

"Za sada je potvrdio samo kanadski glumac Majk Sera koji će tumačiti ulogu Mila", rekao je on.

Ipak, priznao je da će Majk imati "neobično društvo" tokom snimanja.

"Neke scene ćemo odraditi sa specijalnim lutkama. Neke scene su, znate, suviše problematične za prave glumce", rekao je Mekbrajd.

(Kurir/Alo, Foto:Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir