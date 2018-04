(FOTO) SEKA SABLIĆ PORUČILA SA SCENE JDP: Zaboravili smo da budemo humani

Jugoslovensko dramsko pozorište proslavilo je večeras jubilarni 70. rođendan premijerom "Kralja Betajnove", koja je prvi put odigrana 3. aprila 1948. u režiji Bojana Stupice. Slavlje su uveličale mnoge javne ličnosti, Milena Dravić, Slavica Đukić Dejanović i mnogi drugi.

Danas pre podne, tradicionalno su dodeljene godišnje nagrade.

Jelisaveti Seki Sablić pripalo je godišnje priznanje za ulogu Gospođe Frole u predstavi "Tako je (ako vam se tako čini)", u režiji Jagoša Markovića, kao i nagrada "Branka i Mlađa Veselinović".

Bliski narodu

"Dirnuta sam što nisam član JDP, a stojim sada ovde. Posebno se zahvaljujem Branki i Mlađi, koji su zaslužni što se ovo priznanje dodeljuje u čast glume, koju su toliko voleli. Oni su obeležili moje detinjstvo i tinejdžerske godine. Branka je bila glumica nekako mog tipa, bliska narodu, spontana, komičarka, ja sam Beograđanka i gledala sam mnoge predstave gde su svi jedva čekali da se Branka pojavi na sceni", kaže Seka ne skrivajući emocije i dodaje:

"Najznačajnije je svakako to koliko su oni oduvek bili humanitarci. Ovde se zaboravilo biti human, to više ne rade glumci, to više ne radi niko. Kada Mlađe više nije bilo, Branka je nastavila njihov human put. Odlazili su kod dece, ljudi kojima je to bilo potrebno. Redovno, a ne samo kad su neki datumi. Sve bolnice i domovi su znali Branku Veselinović. Veliki ljudi su to. A ja sam zaista dirnuta što od takvih ljudi dobijam ovu nagradu. Dirnuta sam i što je ovu nagradu prošle godine dobio veliki Nebojša Glogovac."

Glumica Branka Veselinović, iako ove godine puni stotu, i dalje dolazi u JDP kako bi čestitala mladim kolegama na uspehu.

"Danas sam u suzama jer sam ove godine jedina koja je došla. Nema nas više. Nema ni Mire Stupice moje kume. Ali evo mene sa 99 godina na štakama, tu sam. Srećna sam što sam ovde, ne samo zato što sam se na ovoj sceni upoznala sa mojim Mlađom, već i sa svim prijateljima i kolegama koji nažalost nisu više sa nama", rekla je Branka i foajeom se prolomio glomoglasni aplauz kolega, a onda je u svom maniru u stihu rekla:

"Malo zbilja, malo šala, srce sam vam svoje dala, od srca vam hvala, voleće vas bez prestanka, vaša Ćosić Veselinović Branka", završila je legendarna glumica.

Hram kulture i umetnosti



Godišnje nagrade JDP su dobili i glumac Dragan Mićanović i Radovan Vojović za uloge u predstavi "Ajnaštajnovi snovi" i Mirjana Karanović, Svetozar Cvetković za glumačka ostvarenja u predstavi "Mesec dana na selu". Jagoš Marković dobio je godišnju nagradu za režiju predstave "Tako je (ako vam se tako čini)". On je zahvalio svim velikim umetnicima koji su gradili to pozorište koje za njega predstavlja "hram kulture i umetnosti i simbol visokog duha srpskog naroda".

Zasluženo

DOBRIČIN PRSTEN POSTHUMNO GLOGOVCU

Značajan jubilej obeležen je primereno okolnostima prouzrokovanim preranim odlaskom prvaka JDP Nebojše Glogovca, kome je, odlukom Predsedništva Udruženja dramskih umetnika Srbije, posthumno dodeljena nagrada „Dobričin prsten“ za životno delo.

Ovu odluku pročitao je juče glumac Vojislav Brajović, predsednik Udruženja dramskih umetnika Srbije.

