ISMEVALI JE ZBOG NOŽNIH PRSTIJU: Njen BRUTALAN odgovor im je zapušio usta!

It’s time for open shoes!!! Hello warm weather! Mixing sport @mass.shoes Calvin Klein Wedge with a nice white grid coat 🤗 #ootd #fashion #fashionblogger #fashionbloggers #shoes #ukbloggers #ukblogger #smartcasual #style #streetstyle

A post shared by www.iamella.com, Элла Дворник (@elladvornik) on Apr 12, 2018 at 1:35am PDT