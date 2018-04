NAKON SMRTI MILOŠA FORMANA, OGLASIO SE KUSTURICA: Svaki susret sa njim sam doživeo sa tremom i stidom pred velikanon!

Miloš Forman preminuo je u 87. godini, a naš proslavljeni reditelj Emir Kusturica se oglasio nakon smrti američkog reditelja češkog porekla.



"Miloš Forman je svoj život vodio kao i svoje filmove. Podsmevao se glupostima ali je razumeo malog čovjeka koji pije pivo, živi u provinciji i trpi egzistencijalne jade, dok je u Americi izvodio dokaz da su ludaci na slobodi, a pametni u ludnici.

U životu bez iluzija, i filmovima koji su uvek bili veći od života, tipičan Čeh sa vidljivom ironičnom distancom, stvorio je velika dela evropske filmske kulture a onda, u Americi, velika dela američke kinematografije. Malo kome je to uspelo, čak ni bečki Jevreji koji onomad stvoriše Holivud, nisu sintetisali iskustvo evropskog egzistencijalizma i američkog sna kojeg je trebalo uspešno idealizovati.

Miloš Forman se pojavio u Njujorku kada je san o idealnoj Americi počeo da bedi i reagovao na Reganovo zatvaranje ludnica širom Amerike. Trijumfalno je ugradio u američko društvo pilulu apsurda u filmu "Let iznad kukavičjeg gnijezda" a velegradski život Njujorka, njegovu pornografsku stranu i raspad tamošnje familije, nagovestio filmom “Svlačenje”. Iako je pazio da bude zahvalan za gostoprimstvo i američki pasoš, pomenutim filmovima je ostvario kontinuitet humanog i istinitog tretiranja ljudskih sudbina uhvaćenih u mreže društava u češkom komunizmu i američkom kapitalizmu. Iz česke faze najdublje su se urezali u sećanje "Ljubav jedne plavuše" i "Gori gori moja gospođice". To su u stvari hemijska jedinjenja slavenske ideje o čoveku koju je kroz svoje priče, drame i novele prvi iscrtao Anton Pavlovič Čehov. Niko naime na filmu kao Forman u češkoj fazi nije uspeo da se tako uspešno dokopa te slavenske duše i preko svojih likova univerzalizuje ideju Čehovljevog egzistencijalizma na filmu.



To su one teme i forma koja je izvan dramatičnih pothvata i silovite dramaturgije, pronađe pejsaže drame čovekove duše. Ostaće mi u pamćenju mnogo susreta sa velikanom, ali i ideja kako je nekada, kada sam ja bio student i kasnije mlad reditelj velika stvar bilo upoznati velikog umetnika, reditelja koji je obeležio epohu. Svaki put sam doživio te susrete sa tremom i stidom pred velikanom. Sada je on otišao a bojim se sa njim i ideja iz dvadesetog veka da je reditelj ključna ličnost najvažnije umetnost. Ne samo zbog toga što se tehnologijom danas igraju obučeni a ne školovani reditelji. Jednostavno zbog toga sto ne postoje reditelji kao sto je bio Miloš Forman", rekao je Kusturica.

