GLUMAC DOBIO NOVU ULOGU U HOLIVUDU: Stefana Kapičića gledaćemo u najgledanijom američkoj seriji

Stefan Kapičić, koji već nekoliko godina živi u Los Anđelesu i gradi karijeru u Holivudu, dolazi u Beograd 17. maja na premijeru drugog dela filma "Deadpool", u kome tumači lik Kolososa. Međutim, to nije jedina vest koja je odjeknula u Holivud riportu o našem glumcu.

foto: Profimedia

Naime, juče je ovaj magazin ekskluzivno objavio vest da je Kapičić dobio još jednu značajnu ulogu, zahvaljujući kojoj će ga gledati na malim ekranima širom sveta - igraće u četvrtoj sezoni spin-ofa čuvenog ostvarenja "Breaking Bad", odnosno u seriji "Better Call Saul" ("Bolje pozovi Sola")!

Kapičić je izjavio da se jako raduje što će postati deo univerzuma "Breaking Bad".

- Oduševljen sam što sam dobio priliku da budem član porodice ove serije, jedne od mojih omiljenih. To što sam postao deo univerzuma "Čiste hemije" jeste ostvarenje sna. Sjajan tim i talentovani glumci pravo su uživanje za saradnju i jedva čekam da svi vide šta smo spremili za sledeću sezonu - rekao je Kapičić.

U serijalu "Better Call Saul" imaće priliku da igra rame uz rame sa najpoznatijim glumcima današnjice, poput Boba Odenkirka, kom je "Breaking Bad" doneo svetsku slavu.

Serija je treća najgledanija na kablovskoj televiziji u SAD, iza horora "Okružen mrtvima" i njegovog prikvela "Fear the Walking Dead".

foto: Printscreen/Instagram

Stefan je na društvenim mrežama objavio ovu vest uz slike sa premijere "Deadpool 2" iz Njujorka, gde je na crvenom tepihu bio sa svojom ženom Ivanom Horvat. Za prvi vikend prikazivanja filma predviđa se zarada od 150 miliona dolara.

Kurir/ M. C./ Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir