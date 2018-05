Savršeni marginalci i (ne)normalni predgrupe Hladnom Pivu

Članovi benda „Hladno Pivo“ se uveliko pripremaju da sa vernim obožavaocima proslave svoj trideseti rođendan na Kalemegdanu, u subotu, 26. maja.



Momci iz benda žele uvek da pruže priliku mladim bendovima da predstave svoj rad, u nadi da će izgraditi uspešnu muzičku karijeru i ubuduće zajedno svirati na brojnim festivalima. Tako će i ovaj rođendanski koncert početi u 20 časova svirkom dve predgrupe, koje će na najbolji način zagrejati publiku za spektakl „Hladnog Piva“.



Prvo će nastupiti bend „(ne)normalni“, koji trenutno snimaju svoj drugi album, pa će publika imati prilike da čuje i njihove nove pesme. „Zadovoljstvo nam je da smo dobili priliku da sviramo pre benda „Hladno Pivo“. Daćemo sve od sebe da zainteresujemo publiku koja pristiže na ovaj veliki događaj. Singl koji je izašao između prvog i drugog albuma zove se „Maske su pale“ i ta pesma možda i najviše podseća na pesme „Hladnog Piva“, te je sigurno nećemo preskočiti“ najavio je pevač benda Nenad Jelenković.



Posle njih nastupaju gosti iz Maribora, a koji u Beograd dolaze po preporuci članova benda. Naime, slovenački bend „Savršeni marginalci“ je po rečima Mileta Kekina „najbolji cover bend Hladnog Piva, da ponekad zvuče i bolje od njih samih“. Pred „Savršenim marginalcima“ je veliki zadatak da to i dokažu, pa je pevač benda Rok rekao da misli da je „Hladno Pivo“ i danas OK, ali se čuje da su malo ostarili. „Mi ćemo publici pokazat kako su zvučali dok su još imali kosu. Mislim da smo mi bez premca najbolji Hladno Pivo Tribute bend. To ne kažem samo ja, nego i svi moji frendovi“ dodao je Rok koji će zajedno sa Bogdanom, Primožem i Tinom pokušati to i da dokaže na Kalemegdanu.



Ostao je još mali broj ulaznica, pa vam organizatori koncerta poručuju da požurite po svoju, jer se spektakl na Kalemegdanu ne propušta!

