BEN AFLEK UHVAĆEN SA BIVŠOM ŽENOM: Glumac u neprepoznatljivom izdanju, ovo je razlog njihovog SASTANKA! (FOTO)

Ben Aflek se godinama bori sa alkoholom i kockom, a najveća podrška u tome mu je bivša žena Dženifer Gardener.

Prijateljica i glumica snimljene su ispred glumčeve kuće kako dolaze po njega i odvoze se kolima. Danima pre ove "intervencije" u medijima su se pojavile fotografije na kojima se vide velike kutije alkohola, uključujući viski i pivo, dostavljene na njegovu adresu.

foto: Profimedia

To je navodno prelilo čašu kod Dženifer koja je odlučila da mu pomogne. Inače, Ben ne krije svoju zavisnost i poznato je da je nekoliko puta govorio koliko mu to sve teško pada. On je bio i 2011. na odvikavanju na jednoj privatnoj klinici u Malibuu.

Ben i Dženifer imaju troje dece Semjuela, Violet i Serafinu. Iako su razdvojeni od 2015. godine njihov razvod traje od 2017. i još nije okončan, a Dženifer i on su u dobrim odnosima. Ona je o novoj devojci Šoni Sekston rekla samo da nije zadovoljna njegovim izborom.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Daily Mail, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir