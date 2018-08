GORAN BOGDAN O STANJU U KULTURI NA BALKANU: Umetnici razbijaju barijere koje političari nameću! Oduprećemo se njihovom razjedinjavanju!

Publika na Letnjoj pozornici Filmskih susreta u Nišu izabrala je hrvatskog umetnika Gorana Bogdana za glumca treće večeri festivala. Bogdan je trenutno u Beogradu, gde radi s rediteljem Srdanom Golubovićem, a od oktobra bi trebalo da nastavi snimanje serije "Senke nad Balkanom", gde glumi Mustafu Golubića.

U Nišu se predstavio u filmu "Agape" sa ulogom sveštenika koji se susreće sa problemom pedofilije.

foto: Marko Smiljković

"Tema filma jeste škakljiva i taj moj lik je potpuno rastrzan. Nije sigurno s koje strane bi trebalo gledati na njega, da li s pozitivne ili negativne. To ludilo je mnogo zanimljivije glumiti nego neke jednostavne stvari", iskren je Bogdan.



On kaže da je to jedan ljudski film koji prikazuje realne probleme i pojave.

"Umetnost razbija barijere koje seju zvanične politike država na Balkanu. Ta razdvojenost naroda je veštački napravljena. U javnosti vlada neka nacionalna različitost, ali vreme će pokazati da to nije realno. Jedno su zvanična saopštenja, a drugo su osećanja naroda. Kada politika zapadne u neki problem, odmah se uhvate za "neprijatelja" preko granice i time se rešava sve, ali sve je to kratkog daha i to je kupovina političkih poena. Vreme će pokazati da dobre stvari gravitiraju jedne prema drugima. Bez obzira na raslojavanje, razjedinjavanje, dobri umetnici će se naći na dobrim projektima bez obzira na sve", objašnjava Bogdan.

foto: Marina Lopičić

On kaže da radi u Beogradu već osam godina i već se oseća kao kod kuće.

"Sada trenutno imam sedamdesetak kolega iz Zagreba koji rade u Beogradu. Eto, ja imam sreće da sa Srdanom radim i očekujem da nastavim sa "Senkama". Sam lik Mustafe Golubića je na jedan način težak jer je njegov život prepun avantura koje moram da sažmem. Pogotovu sam inspirisan time što se radnja događa 1934. godine, u jednom turbulentnom, a opet romantičnom vremenu. Nadam se da će projekat izaći već u februaru sledeće godine", kaže Bogdan.



Kurir.rs / Marko Smiljković / Foto: Stefan Jokić

Kurir

Autor: Kurir