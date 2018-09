O NJENOJ VEZI SA RADULJICOM SVI BRUJE, A SAD JE OTKRILA ŠOKANTNU TAJNU: Seksi glumica se odala i rekla da je NAMAZANA! (FOTO)

Lepa glumica Ivana Dudić radi punom parom, a njen ljubavnoi život sve intrigira. Mediji navode da je u vezi sa košarkašem Miroslavom Raduljicom, a mlada glumica otkrila je tajnu kako se tako dobro snalazi u svetu šoubiza.

Kako reaguješ na natpise u medijima da si u vezi sa Miroslavom Raduljicom?

- Ne reagujem. Ja ne volim da pričam o tim stvarima. A kad nemam šta da kažem, ja i ne kažem. Trudim se da tu mnogo ne govorim neke stvari. To su samo natpisi u novinama.

foto: Printscreen Instagram

Mnogo si ti namazana za jednu mladu glumicu. Da li te je to neko naučio?

- Učila sam od najboljih.

Da li ideš na košarkaške utakmice?

- Ne. Da idem, videli biste me i neko bi me već uslikao, tako da biste znali. A možda i idem, ali se dobro sakrijem. Nikada se neće znati.

foto: Printscreen Instagram

Znači, Raduljica ti je dobro?

Raduljica je uvek dobro. Mi smo prijatelji svakako. Za početak i za kraj, mi smo prijatelji. On je dobro, ja sam dobro, sve je kako treba. „Love is in the air“ i to je to.

Koliko si zbog mađioničarstva znala da omađijaš muškarca?

- Svaka žena poseduje to nešto da može da omađija muškarca. To nije do mađioničarstva već do žene.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/ Blic / Foto: Printscreen Instagram

Kurir

Autor: Kurir