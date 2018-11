SANJAM ČUBURU, TOPČIDERSKO BRDO, ALI... Žena Radeta Šerbedžije prošla je GOLGOTU, 90-ih su pucali na njih, a sad progovorila zašto NERADO dolazi u rodni Beograd!

Supruga čuvenog glumcaRadeta Šerbedžije, rediteljkaLenka Udovički, rođena je u Beogradu, a njene sestre u Urugvaju, Boliviji i Americi. Majka joj je Bolivijka, a otac je bio u Španskom građanskom ratu i francuskom pokretu otpora.

Lenka je majka tri ćerke, a od Radeta je mlađa čak 20 godina. U više navrata je za javnost pričala o najtežem periodu u životu, koji je bio tokom devedesetih godina prošlog veka.

foto: BETA/Lena SLIVAR DOMINIC

Kad je počeo rat zalagali su se za mir i mnogima su smetali. U Beogradu su na Radeta pucali, i to dan nakon rođenja kćeri Nine, te su sa bebom pobegli iz bivše države, prvo u Ljubljanu, a potom u Englesku, kod glumice Vanese Redgrejv.

- Bilo je pretnji i svega, a u to vreme je previše ljudi bilo naoružano. Morali smo da odemo i počnemo ispočetka. Nije bilo lako u startu, odnosno dok se Rade nije probio u inostranstvu. Danas mislim da su nas sve te nedaće i teške situacije još više zbližile, te da se zbog toga još više volimo - kazala je Lenka.

Ostali su devet godina u Londonu, pa su potom živeli u Los Anđelesu. Deca su odrasla - Nina živi u Beogradu, Vanja u Australiji studira pravo, a Milica je u Liverpulu na muzičkoj akademiji. Lenka i Rade već dugo su stacionirani u Rijeci.

foto: BETA/Lena SLIVAR DOMINIC

Lenki nedostaje rodni Beograd. Često mu se vraća u snovima, ali ističe da ništa nije kao pre, pa nije sigurna da li mu se raduje.

- Sanjam Čuburu, Topčidersko brdo, predele grada u kojima sam živela. Posećujem ga jednom-dvaput godišnje. Premalo ili dovoljno, ne znam ni sama. Grad se promenio. Nije to više mesto iz moje mladosti i detinjstva. Nema ljudi koje sam volela. Mnogi su nas napustili i svaki odlazak sam odbolovala sa Radetom - rekla je Lenka jednom prilikom.

Radetova supruga ispričala je i zašto dugo nije želela da kaže ljudima u okruženju da je otpočela romansu sa poznatim glumcem, sa kojim je gotovo 30 godina.

- Ta njegova popularnost me je na početku jako odbijala, a čini mi se da me je na kraju to odbijanje privuklo njemu. Dugo nikome nisam priznala da smo zaljubljeni, pa ni najboljoj prijateljici mesecima nisam rekla da smo Rade i ja zajedno - jasna je bila Lenka.

- Užasno su proletele godine sa mojom Lenkom, ali toliko je bogato bilo da mi se čini da je to jedan dobar komad života koji smo odvalili - rekao je Rade Šerbedžija prošle godine o svom braku.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Blic/Foto BETA/Lena SLIVAR DOMINIC

Kurir

Autor: Kurir