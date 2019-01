LEDI GAGA FAVORIT ZA OSKARA: Počela trka za najprestižniju FILMSKU NAGRADU! Roma i Omiljena na vrhu sa po 10 nominacija!

Drame "Roma" i "Omiljena" predvode trku sa po deset nominacija za nagradu Oskar, a jedan od favorita u kategoriji za najbolju glumicu je pevačica Ledi Gaga.



Za najveću nagradu Američke filmske akademije u kategoriji za najbolji film konkurišu i ostvarenja "Zvezda je rođena", "Crni panter", "Zelena knjiga", "BlacKkKlansman", "Porok" i rok-mjuzikl "Boemska rapsodija".



Dodela Oskara održaće se 24. februara u Los Anđelesu. Nominacija poluautobiografskog ostvarenja "Roma" meksičkog reditelja Alfonsa Kuarona za najbolji film prva je za striming servis Netfliks. Autori mogu da očekuju i pobedu u kategoriji za najbolji strani film jer je film snimljen isključivo na španskom, na autohtonom meksičkom dijalektu.

"Roma" je dobio i nominaciju za najbolju režiju, glavnu glumicu, scenario i više nominacija u oblasti montaže.



Radnja ostvarenja "Omiljena" smeštena je u dvor britanske kraljice Ane u 18. veku, a film je zaradio nominacije za najbolju glavnu (Olivija Kolman) i sporednu glumicu (Ema Stoun i Rejčel Vajs), kao i za režiju (Jorgos Lantimos).

Mnogi od nominovanih filmova ostvarili su i veliku zaradu na bioskopskim blagajnama, uključujući "Diznijev" hit "Crni panter" sa sedam nominacija, čime je postao prvi film o superheroju koji se bori za priznanje za najbolji film.

Za nagradu Američke filmske akademije prvi favorit je Ledi Gaga za ulogu u filmu "Zvezda je rođena", kao i njen partner Bredli Kuper, nominovan za najbolju mušku ulogu. Pobedu može da mu pomuti jedno srpski zet Kristijan Bejl, koji već ima priznanje Zlatni globus.



- Nominacija je velika čast i zapravo je veoma lekovita - otkrila je proslavljena Amerikanka govoreći za časopis Pipl.



Priča o Oskaru ove godine je krenula burno - prvo smo dobili šansu da "popularne filmove" stavimo u trku za Oskara, a onda smo dobili i voditelja, koji zapravo neće voditi ceremoniju - Kevin Hart, glumac koji se našao na meti prozivki zbog govora mržnje.

Akademija možda i dalje ne zna ko će voditi program dodele Oskara, ali konačno smo saznali favorite.

Najbolji film

- "Zvezda je rođena"

- "BlacKkKlansman"

- "Crni panter"

- "Boemska rapsodija"

- "Omiljena"

- "Zelena knjiga"

- "Roma"

- "Prorok"

Glavna muška uloga

- Kristijan Bejl "Prorok"

- Bredli Kuper "Zvezda je rođena"

- Vilem Defo "At Eternity's Gate"

- Rami Malek "Boemska rapsodija"

- Vigo Mortensen "Zelena knjiga"



Glavna ženska uloga

- Jalica Aparisio "Roma"

- Glen Klouz "The Wife"

- Olivija Kolman "Omiljena"

- Ledi Gaga "Zvezda je rođena"

- Melisa Makarti "Can You Ever Forgive Me?"

