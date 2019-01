SNIMA SE FILM O ŠEFU MAFIJE: Vraćaju se Sopranovi! (FOTO)

Omiljena mafijaška familija iz Nju Džerzija Sopranovi vraća se u velikom stilu, ali ovog puta na bioskopsko platno!

Film "The Many Saints of Newark" (Sveci Njuarka) prati istoriju njihove loze. Interesantno je da će mladog italijanskog šefa Tonija Soprana igrati Majkl Gandolfini, sin pokojnog legendarnog Džejmsa Gandolfinija, koji se proslavio ulogom ovog mafijaša.

Radnja filma je smeštena u period nemira koji su izbili u Njuarku šezdesetih godina prošlog veka i u njemu će se pojaviti otac Tonija Soprana Đovani Džoni Boj, mlada Livija i Tonijev ujak Džunior. Priča prati Dikija Moltisantija (Nivola), mentora mladom Toniju, dok ga rođeni otac, Džoni Boj, sprema da postane istaknuti pripadnik mafijaškog klana.



Kreator kultne serije Dejvid Čejs potvrdio je da je napisao scenario i da uskoro počinje snimanje.

Lik Tonija, simpatičnog antiheroja koga je obeležio Džejms Gandolfini, igraće njegov naslednik Majkl zbog neverovatne sličnosti sa ocem. Iako se spekulisalo da je ulogu dobio preko veze, strani mediji kažu da Majklu nije bilo nimalo lako da dobije ovu rolu jer su producenti organizovali obimnu audiciju u potrazi za mladim Tonijem. Izvori bliski produkciji tvrde da nije bilo nikakve protekcije, kao i da činjenica što je Majkl isti otac nije bila presudna.

- Majkl je majstorski skinuo Tonijevu gestikulaciju i niko od njega nije bolje razumeo lik - tvrde dobro upućeni.

- Gandolfini mlađi je iskustvo stekao u seriji "Hronike Tajms skvera", a u filmu će glumiti uz Veru Farmigu, Alesandra Nivolu, Džona Berntala, Bilija Magnusena i Korija Stola.

- Velika mi je čast što ću nastaviti zaveštanje svog oca time što ću uskočiti u lik mladog Tonija Soprana - rekao je Majkl Gandolfini u izjavi za američke medije.

Serija "Sopranovi" nedavno je proslavila 20 godina od premijere. Mnogi je smatraju najboljom serijom u istoriji američke televizije. Prikazivana je od 1999. do 2007, osvojila je 21 Emi nagradu, pet Zlatnih globusa i nagradu Pibodi.

Džejms Gandolfini, koji se proslavio ulogom Tonija Soprana, preminuo je 2013. godine. Čuveni glumac boravio je na Siciliji kad je doživeo jak srčani udar i nije mu bilo spasa.



