PONOVO ZAVRŠILA U BOLNICI: Heder Loklir opet na odvikavanju! VRATILA SE POROCIMA

Dođe Mujo pijan kući i odjednom se čuje „bum“. Fata ga upita šta je to palo. - Kaput - odgovori Mujo - Kako se kaput toliko čuje? - začuđeno će Fata. - Pa, bio sam ja u njemu!

JOVANU SU IŠČUPALI SRCE U ŽUTOJ KUĆI I PRODALI GA BOGATOM NEMCU! A onda je Johan počeo da sanja pravoslavnu crkvu i plavookog dečaka! NOĆNE MORE GA PROGANJALE DOK NIJE OTIŠAO NA KOSOVO 4k

Stih dana

Ne sretne zimu leto, ma, znao si ti sve to sreća skupa je kad tugom platiš je ono u tebi nešto i presveto i grešno tebi vuče me kao svetlo leptira na zadnji let

Andreana Čekić „Presveto i grešno“