ONA JE MRGUD, NEKULTURNA JE I HVALA NE ZNA DA KAŽE: Komšije Jelisavete i Tea iz ELITNOG beogradskog naselja otkrivaju kako se ponaša poznati par!

Jelisaveta Orašanin i Miloš Teodosić imaju stan u elitnom beogradskom naselju blizu Hrama Svetog Save, a njihove komšije otkrile su kako se ovaj par ponaša.

Jedan mladić odmah je rekao da je Miloš veoma ljubazan, kao i da mu je pomagao da utovari stvari za bebu u automobil, a on mu je za to uvek davao po 1.000 dinara.

"Svako jutro se vidimo, on baš rano izlazi iz kuće. Uvek me pozdravi, pita kako sam, da li mi nešto treba, a kada je u gužvi, samo mi mahne. Znam da on ima mnogo para, ali uopšte nije uobražen kao mnogi slavni košarkaši. U zgradi u kojoj živi tu su svi bogataši i slavni sportisti, ali od svih njih on je najbolji", rekao je komšija i dodao da sa Jelisavetom nije pričao nikad.

On je glumicu viđao sa bebom, a kaže da se vidi da Miloša mnogo voli.

"Kad god da sam ih video zajedno, ona ga je držala za ruku i ljubila, baš su skladan par", rekao je muškarac.

Miloša je pohvalio i gospodin koji radi na gradilištu blizu zgrade u kojoj Teodosići žive. On je otkrio da mu je Miloš delovao besno, ali da se ispostavilo da je velika "dobrica". Ipak, prodavačica koja radi na trafici nema lepo mišljenje o Jelisaveti.

"Nikad nije nasmejana, stalno je u nekoj žurbi, ma pravi je mrgud. Ni hvala ne ume da kaže, a to je baš nekulturno. Jednom sam razgovarala sa gazdom telefonom, a ona se brecnula na mene kako nema ceo dan da čeka. Tražila je od mene da prekinem razgovor i da je uslužim", rekla je ona.

