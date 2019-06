VREME JE DA SVET VIDI ISTINU O UŽASIMA U ŽUTOJ KUĆI: Američki reditelj o filmu Srpsko srce Johanovo

Roman me je dotakao na dubokom, ličnom nivou i odmah sam pristao da režiram i pomognem Draganu tokom produkcije. Razumeo sam i njegovu želju da dovede "neutralnu" osobu na ovaj projekat, kako ne bi stvarao kulturološke predrasude, kaže Pol Kampf, američki glumac, producent i scenarista

Roman "Srpsko srce Johanovo" Veselina Dželetovića o zlodelima Albanaca nad Srbima i trgovini organima na Kosovu tokom 1998. i 1999. godine bio je inspiracija za istoimeni film, koji će u narednih meseci biti snimljen u američkoj produkciji. Kako je nastala ideja za ovo ostvarenje o "žutoj kući", za Kurir govori Pol Kampf, američki glumac, producent i scenarista.



Kako ste se odlučili za ovu temu?

- U globalu, bio sam upoznat s temom odranije - čitao sam tekstove i deo saznao putem medija, ali sam se s knjigom "Srpsko srce Johanovo" sreo tek pre dve godine, kada mi se javio moj prijatelj i producent Dragan Ivanović. Rekao mi je da će ova knjiga, njeno pretakanje u film - biti prioritet njegovog kreativnog života. Njegova strast, odlučnost i emocije ubedile su me da pročitam knjigu usred procesa postprodukcije mog poslednjeg filma "Imprisoned". Roman me je dotakao na dubokom, ličnom nivou i odmah sam pristao da režiram i pomognem Draganu tokom produkcije. Razumeo sam i njegovu želju da dovede "neutralnu" osobu na ovaj projekat, kako ne bi stvarao kulturološke predrasude.

foto: Aljoša Spajić



Koliko ste znali o konfliktu na Kosovu i o trgovini organima pre nego što ste počeli s projektom?

- Imao sam grubo shvatanje o tome šta se stvarno dešavalo tokom i posle sukoba na Kosovu - barem sudeći na osnovu reportaža u medijima od pre 20 godina. Međutim, cela priča o trgovini organa za mene je bila mrtav ugao, a verujem da je tako i za mnoge ljude širom sveta. Zato je sada pravo vreme da istaknemo ovu moćnu, istinoljubivu priču i svetu otkrijemo što više možemo o trgovini organa koja se tada odvijala - i da u žižu javnosti stavimo činjenicu da se to, nažalost, i dalje odvija širom sveta.

Dragam Ivanović. Pol Kampf i Veselin Dželetović foto: Srđan Savković



Kada ćete početi snimanje filma "Srpsko srce Johanovo"?

- Plan nam je da snimanje filma počnemo tokom aprila 2020. godine, a potom nastavimo projekat u vidu TV serije nakon projekcije filma. Za glavne uloge u planu imamo poznata imena i velike talente - tako da je moguće da ćemo raspored snimanja morati malo da prilagodimo tuđim planovima.

Koji je vaš utisak o Srbiji i Srbima?

- Nakon moje prve posete, pre otprilike dve godine, bio sam oduševljen autentičnošću, otvorenošću, prijateljski nastrojenim ljudima i radnom etikom svih koje sam upoznao. Srbi imaju snagu i duh koji me inspirišu. Tokom nedavnog traženja lokacija za snimanje svako nas je pozivao u svoj dom - svi su se prema nama ponašali kao prema svojim najrođenijima. Neverovatna je ta uvek prisutna želja da se slavi život kroz razgovor i piće - a to me u velikoj meri impresionira i pokreće!

Kurir/ LJ. Radanov/ Foto: Aljoša Spajić

Kurir