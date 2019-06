PORED MIKROFONA STAVLJAĆE NAM INFUZIJU! Đorđe Balašević: Imam 66, a slike nekih koji još nastupaju sam imao na svesci iz aritmetike u 6. razredu!

Đorđe Balašević je podelio neke od svojih stavova o današnjici i ispričao za šta ima razumevanja, a šta ipak ne može da pojmi.

"Odavno se ne bih pojavljivao na sceni, neprirodno je gledati gomilu 70-godišnjaka na koncertima, gde su svi ti klinci?", pita se Balašević.

foto: Printscreen YT

"Neću da denunciram koliko ko od kolega ima godina, ali ja ih imam 66, a slike nekih koji još nastupaju sam imao na svesci iz aritmetike u šestom razredu. Uskoro će pored stalka za mikrofon početi da nam postavljaju one stalke s infuzijom. Uzgred, imam dovoljno "nesvrstanih" pesama za novi album, ali to su već poznate pesme, voleo bih da dovršim i nekoliko potpuno novih", zaključuje pevač.

Balašević kaže da ne čita komentare o sebi jer ne želi da naleti ni na jedan negativni.

"Izabrao sam da komentare doživljavam, a ne da ih čitam, odavno prepoznajem lica u publici, ali mnogo je važnije što odavno prepoznajem i sebe među njima. To je moj narod. Da ne bude zabune, ne narod kojim se vlada, nego narod kojem se pripada, kodirani smo istim znakom, a umetnost, ako je to druga reč za osećaj za lepo, možda i jeste samo tanka linija na tom barkodu, ali je presudna da se očitamo kao jednaki."

foto: Dragana Udovičić

On dodaje da izbegava reč "zemljaci", jer je u međuvremenu prilično kompromitovana, i da je već dugo oprezan kad je pominje, bilo u teritorijalnom bilo u etničkom kontekstu, ili naprosto govoreći o mentalitetu.

"Uskoro ce biti sasvim dovoljno reci i to da je neko "mišljenik", pa da sve bude jasno. Veoma sam srećan što s vremena na vreme poslužim kao povod da se "mišljenici" negde okupe. Na nekim koncertima nosio sam majicu na kojoj smo Grunf i ja, i tekst da sam "samo jedan od nas koji ume da piše pesme kakve bi pisao svaki od nas da ume" Stara izreka glasi: "Ako ih ne možeš pobediti, pridruži im se", ali sam sve više za varijaciju: "Ako ih ne možeš pobediti, izbegavaj ih", i sve sam bolji u tome. Dosad nisam naleteo ni na koga kome sam morao da objašnjavam da je Grunf lik iz stripa "Alan Ford". Ni šta je to "Alan Ford". Ni šta je to "strip". I tako redom", komenariše Balašević.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/Večernji list/Foto: Dragana Udovičić

