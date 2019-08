SPRSKI PROJEKTI NA 25. SARAJEVO FILM FESTIVALU: Evo šta ćete sve moći da vidite!

Srpski filmovi i projekti u nastajanju biće zastupljeni na 25. Sarajevo Film Festivalu, koji će biti održan od 16. do 23. avgusta, uz prisustvo srpskih autora i mladih stvaralaca.

Bugarsko-srpski celovečernji igrani film "Ukrug" Stefana Komandareva imaće svetsku premijeru u Glavnom takmičarskom programu, kratkometražni dokumentarni film "A sad se spušta veče" Maje Novaković uvršten je u Takmičarski program - dokumentarni film.

Kratki igrani film "Poslednja slika o ocu" Stefana Đorđevića biće prikazan u Takmičarskom programu kratkometražnog filma, a kratki igrani film "Šerbet" Nikole Stojanovića u Takmičarskom programu - studentski film.

"Šavovi" Miroslava Terzića biće prikazan u programu "Open Air" uz ostvarenja "Bol i slava" Pedra Almodovara, "Jadnici" Lađa Lia, "Parazit" Jo Ho Bonga, "To mora biti raj" Elia Suleimana, "Lepo doba" Nikolasa Bedosa i "Bilo jednom u Holivudu" Kventina Tarantina, a gosti festivala, pored Terzića, biće Snežana Bogdanović i Jelena Stupljanin, koje igraju u filmu.

Na "CineLink" koprodukcinom marketu biće dve srpske produkcije - "Mraz" Pavla Vučkovića i "Majka Mara" Mirjane Karanović i jedna srpska koprodukcija "Živi i zdravi" Ivana Marinovića, projekat koji nastaje kao koprodukcija Crne Gore i Srbije.

Među deset odabranih projekata dokumentarnih filmova koji će biti predstavljeni 18. avgusta na Sarajevskom filmskom festivalu, u okviru "CineLink Industry Days", a u sklopu programa "Docu Talents from the East" je i projekat filma "Kutija" (The Box) Luke Papića.

U okviru devetog izdanja programa "Docu Rough Cut Boutique" biće predstavljen projekat filma "U slavu ljubavi" Tamare Drakulić, a u programu "CinelinkDrama" projekat nove srpske serije "Sabre", čiji su autori Goran Stanković i Vladimir Tagić.

Među 64 učesnika 13. "Talents Sarajevo" programa biće četvoro mladih filmskih stvaralaca iz Srbije - rediteljka Maša Šarović, montažerka Ana Žugić, filmska kritičarka Milica Joksimović, a u programu "Film Stage Studio" učestvovaće reditelj Nikola Polić.



"International Casting Directors Network" i Sarajevo Film Festival objavili su imena polaznika radionice namenjene mladim glumcima u usponu, među kojima je i troje iz Srbije - Milica Janković, Peđa Marjanović i Ana Mandić.

U sklopu ovogodišnjeg programa "Pretpremijere gala" publici će biti predstavljeno pet serija koje će se od jeseni naći na programima regionalnih TV kuća, a među njima su tri srpske: "Besa", "Senke nad Balkanom 2" i "Grupa".

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Tanjug, Foto: Profimedia

Kurir