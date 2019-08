ŠETA PO TERASI POLUGO, A U BANCI JE NAPRAVIO SCENU: Komšije Gordana Kičića otkrivaju kako se ponaša van KAMERA!

Gordana Kičića komšije retko viđaju u kraju u kojem živi, a njegovi susedi tvrde da glumaca sretnu jedino kada ubrzanim korakom izlazi iz zgrade.

Prema rečima komšija, Gordan ima neki svoj svet i retko koga pušta u njega.

Susedima se pristojno javi, ali prisnije odnose izbegava. Međutim, jedan stalni posetilac kafića koji se nalazi preko puta Gordanove zgrade kaže kako Kičić neretko časti ljude zanimljivim pogledom na njegovu terasu.

foto: Dragana Udovičić

"Često pijem kafu u ovom kafiću i desilo mi se par puta da vidim Gordana Kičića. Jednom je izašao na terasu polu go. Zapravo bio je u majici i u šortsu ili vešu nisam siguran šta je ono šareno bilo. Sledeći put sam ga video kako na toj istoj terasi radi vežbe, isteže se. Ova ulica je relativno prometna, ljudi neprestano ovuda prolaze jer je centar grada, ali izgleda da njemu ne smeta to što ga oni gledaju. Ipak je on glumac, navikao je na to", kaže sagovornik.

Gordan definitivno nema naviku da vreme provodi u okolnim kafićima, a konobar još jednog lokala u kraju kaže da ga je samo jednom uslužio:

foto: Damir Dervišagić

"Viđam ga retko. Samo jednom je seo u ovaj kafić. Bio je na nekom sastanku. Mislim da je sastanak bio privatne prirode. Nismo imali gotovo nikakvu komunikaciju. Samo je poručio svoje i to je bilo to. Jedino što se sećam jeste da je tražio malo točeno pivo, a ja sam mu doneo veliko. Malo se pobunio, ali je na kraju popio to veliko. Nije vratio piće nazad. Račun je platio njegov prijatelj."

U obližnjoj banci radnica je prisustvovala zanimljivoj situaciji čiji je glavni akter bio upravo glumac:

"Viđala sam ga par puta u banci. Uglavnom je bio pristojan i ljubazan, ali se jednom desila situacija da je napravio pravu scenu ovde. To je bilo sigurno pre više od šest meseci. Posvađao se sa mojom koleginicom jer mu nešto nije bilo po volji. Nisam uspela u potpunosti da ispratim situaciju. Samo sam registrovala buku i njega kako se dere i ljutito izlazi iz banke. Valjda neko nerazumevanje u komunikaciji, a ljudi često žure pa im naša objašnjena deluju konfuzno."

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Blic, Foto: Dragana Udovičić

Kurir