HOLIVUDSKI ŠMEKER IZ HRVATSKE NAPRAVIO ŽENI SKANDAL, A SADA USLEDILO JAVNO PISMO! Goranova ljubavnica Ivanu DIŽE U NEBESA i sigurna je da je ona ANĐEO!

On je jedan od najpoželjnijih glumaca kako u Srbiji, tako i u Americi. U Holivud je otišao sa devojkom Ivanom Vrdoljak koja se danas zove potpuno drugačije - Eva Višnjić, a njihov brak je pun razumevanja, ali i žestokih skandala.

Goran Višnjić i Ivana Vrdoljak venčali su se 1999. Pre skoro deset godina su usvojili sina Tina, ali je tu lepu vest, makar u javnosti, potpuno potisnula afera u čijem se centru našao upravo Goran Višnjić. Naime, baš tada je otkrivena njegova vanbračna veza s nekadašnjom školskom prijateljicom iz Šibenika, Mirelom Rupić.

Nakon brojnih zavrzlama i sudskih okršaja Višnjić je priznao vezu s Mirelom i malenu Lanu Lourdes. Isprva je glumac tvrdio da ne želi da ima veze s Lanom sudeći prema dešavanjima u godinama koje su usledile, odnos se poboljšao i strasti su se smirlile.

Da su preljubu ostavili iza sebe, Goran i Eva dokazali su 2011, kada su se odlučili na drugo dete, sina Biga Lea, kojeg su dobili uz pomoć surogat majke.

Dve godine kasnije usvojili su četvorogodišnju devojčicu Sofiju Vivien.

Strasti su se smirile, a ako je suditi po komentarima, celokupna prodica funkcioniše normalno, a sva se deca osećaju voljeno.

To su na Fejsbuku u prepisci dokazale Eva Višnjić i Mirela Rupić.

Naime, Eva Višnjić našla se na meti fanova kada je “morala da objašnajva“ zbog čega je promenila ime. Ona je tada uputila otvoreno pismo.

"Ovo sam ja. Eva Višnjić. Bez šminke i fotošopa. Samo ja. Ne, nisam više Ivana, ali ne shvatamzašto to ikome smeta? Zašto mi se ljudi koji me uopšte ne poznaju, obraćaju s imenom koje više nije moje? I zašto je normalno i prihvatljivo da sam promenila prezime, ali ne i ime? Moji roditelji su me hteli nazvati Marija, ali da udovolje drugim članovima porodice, na kraju su me nazvali Ivana. Moj otac me oduvek zvao, od milja, Nune. Gotovo nikad pravim imenom. Ali, moji roditelji mene mogu zvati kako god to oni žele. Jer oni su moji roditelji i ja ih volim i poštujem. Ne, nisam promenila ime jer Amerikanci “nisu mogli da izgovore Ivana” nego zato što nisam htela da budem “Ruskinja ili Ajvana kao Ajvana Trump” (da, Amerikanci ime Ivana pretežno izgovaraju Ajvana). Ne želim da imam ikakvu poveznicu s Trampom jer njegova porodica za mene predstavlja sve ono što ja nisam; kič, snob i manjak pravih vrednosti.

Volim životinje koji Trampovim sinovima služe samo kao živa meta koju treba upucati ili servirati na tanjiru za jelo, a Ruskinja nisam pa i ne želim da budem.

Htela sam da budem Amerikanka što sam i postala. Iako sam i dalje i Hrvatica jer nisam morala da se odreknem svog porekla do kojeg mi je stalo. Stalo mi je toliko da sa svoje troje dece isključivo pričam na hrvatskom jeziku i ne dozvoljavam im da ubacuju engleske reči. Jako mi je žao kada vidim da se ljudi srame svog porekla i ne uče svoju decu maternji jezik. Dakle, nisam Ivana i prestanite da se nervirate ili zamarate oko toga. Ja sam Eva, vozim Teslu i stalo mi je do ove planete i svih živih bića iste.

Zanima vas još nešto o meni? Aha, da, zanima. Pa da vam i na to odgovorim; Lana je prelepa i preslatka curica koju sam imala priliku da upoznam. Moja deca je vole. Ali ona nije moje dete pa prema tome, prestanite da mene ispitujete o njoj jer ne mogu da razgovaram o deci čija nisam mama", napisala je između ostalog ona.

Na njenu objavu reagovala je tada upravo i Mirela, i to rečima podrške, te je objasnila da su svi oni u izuzetno dobrim odnosima.

"Draga Eva, najpre ću tebi uputiti reči da bi ovaj svet bio Raj kada bi u njemu bilo više ljudskih duša poput tvoje u kojoj živi izvor onog najbitnijeg dela čoveka, a to je ljubav. Ti imaš srce kao nebo koje je puno bezuslovnog razumevanja, mira, ljudskosti i nadasve srce puno ljubavi prema celom svetu, a tome smo živi svedoci Lana i ja. Šaljemo ti do neba, a tvoja tri malena sunca imaju veliki zagrljaj od Lane", poručila je između ostalog Mirela.

