ODREKAO SE NASLEDNIKA, A SUPRUGA I ĆERKA PREMINULE OD ISTE BOLESTI! Život Pirsa Brosnana bi malo ko IZDRŽAO, a tek da vidite kako je SIN PROPAO bez ljubavi oca! (FOTO)

Pirs Brosnan danas živi divnu ljubav sa suprugom Kili Šej Smit, a ova dama možda ne odgovara savremenim standardima lepote, ali je on u njoj pronašao spas, utehu i veliku podršku.

Par se upoznao davne 1994. u Meksiku, a sedam godina kasnije razmenili su i bračne zavete. Danas imaju dva sina - Dilana i Parisa, i dok je ovaj deo Brosnanovog života prilično idiličan, njegova prošlost bila je burna i teška.

Glumac je od 1980. bio u braku sa australijskom koleginicom Kasandrom Haris, sa kojom ima i sina Šona, a usvojio je i njenu biološku decu iz prvog braka - Šarlotu i Kristofera i čak im zvanično dao svoje prezime.

No, već 1987. stvari su se pogoršale; Kasandra se teško razbolela - dijagnostikovan joj je rak jajnika, a ova bolest joj je na kraju i uzela život u decembru 1991.

Usvojeni Brosnanov sin Kristofer počeo je da mu pravi probleme još pre više od dve decenije usled ogromnih problema sa zavisnošću od narkotika. Uporno je odbijao pomoć, a na koncu svega - Pirs je rešio da od njega digne ruke.

Nedavno je 46-godišnji Kristofer viđen na ulicama Londona, što je izazvalo veliko interesovanje medija, s obzirom da se on gotovo nikada ne pojavljuje u javnosti.

Kristofer je talentovan, i dok je s jedne strane vrlo uspešno radio na proboju u filmsku industriju kao režiser, s druge je potpuno gubio kompas. Upadao je u nevolje sa zakonom, redovno vozio u alkoholisanom stanju, učestvovao je u masovnim tučama, a u jednom trenutku proveo je i tri meseca u zatvoru. Sve to pratila je i česta konzumacija kokaina i heroina, a na kraju je 2005. godine Pirs rešio da prekine sve veze sa zabludelim sinom.

"Kristofer je još uvek izgubljen. Šokantno je to. Znam gde je, ali on ima težak život. Ja jedino mogu da imam snažnu veru i da se nadam da će se oporaviti. On je izdao sve u ovoj porodici, ali nikog više nego sebe. On zna kako da izađe iz ovoga. Ali on to ne želi", rekao je Brosnan, pa dodao:

"Da, naravno da je bolno odreći se deteta. Nikada ih se zaista ne odreknete, ali činjenica je da sam ga udaljio. Praktično sam mu time poručio "Ili kreni da živiš ili umri". Molim se svakodnevno za njega."

Inače, 2013. stigao je još jedan težak udarac i za oca i za sina - Šarlot je tada preminula od raka jajnika u 41. godini. baš kao i njena majka.

"U meni s vremena na vreme čuči melanholični crni irski pas. Gledati nekoga koga volite kako joj život izjeda ova nemilosrdna bolest, takva tuga postaje neodvojivi deo vaše psihe. Držao sam velikodušnu, jaku, prelepu ruku moje prve supruge Kesi dok joj je rak jajnika prerano oduzeo život. I onda sam držao ruku moje duhovite, predivne ćerke Šarlot, koja je takođe umrla od ove opake, nasledne bolesti", ispričao je Brosnan.

On je takođe u javnosti često pričao koliko mu je sadašnja supruga Keli pomogla da prevaziđe sve probleme i životne udarce.

"Ona je snaga bez koje ne bih mogao sve to da preživim", zaključio je.

