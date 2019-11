ŽIVI OD 33.000 DINARA MESEČNO I BRINE O AUTISTIČNOM UNUKU: Maju Odžaklijevsku slava i glamur NE ZANIMAJU, život je posvetila NJEMU!

ON JOJ JE SVE

Maja Ožaklijevska se poslednjih 15 godina može videti samo u pojedinim emisijama, gde se ne libi da priča kako joj je saznanje da je mali Luka bolestan srušilo ceo svet.

foto: Marina Lopičić

Maja je majka je dve odrasle kćeri Tee i Andree, živi skromno, bez glamura, a dane provodi sa unukom o kojem brine i kome je posvetila sve vreme.

"Luka je autističan, još ne govori i ja sam mu se potpuno posvetila. Ne kažem da sam zanemarila sebe, ali ja nisam u prvom planu u ovakvoj situaciji. On je postao potpuno drugo dete. Njegova dušica je očigledno mnogo napaćena. Svakome od nas nešto zasmeta, a možda njemu baš smeta lavež psa. To je vrlo individualna stvar i svako dete sa autizmom je svet za sebe, svako ima neki svoj problem", rekla je pevačica svojevremeno medijima.

Kada je odlučila da okači mikorofon o klin nastavila je život sa penzijom od 33.000 dinara mesečno, jer kako kaže "radije će živeti od tog novca, nego se maltretirati za deset puta više uz osećaj ništavnosti".

"Ne mogu unuku mnogo toga da pružim sa svojom malom penzijom, ali on je razuman. Kad mu kažem: "Ne može baka to, nemamo para", snuždi se, ali ćuti. Nije besno dete koje hoće pošto-poto da istera svoje", iskrena je bila Maja, koja potpuno otvoreno govori o ovoj temi.

Ona je ispričala i da je njen unuk do druge godine izgovarao pojedine reči, dok više ne govori, več povremeno pevuši i izgovara slogove.

"Prve dve godine govorio je one prve reči koje dete izgovara: mama, tata, baba. A sad više ne govori. On već pet godina ćuti. Doduše, peva i izgovara neke slogove, ali to je sve. Mislim da je došao period da se njemu uz pomoć svih ovih ljudi kojima smo se obratili da se njemu pomogne na adekvatan način i da dete progovori. Inače, sve razume", rekla je pevačica svojevremeno.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen, Youtube

Kurir