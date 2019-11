DRAGAN JOVANOVIĆ IMAO JE PROBLEM SA LEĐIMA ZBOG KOG SAD NE MOŽE DA RADI OVO: Branka Pujić otkrila kako se oseća njen muž!

Branka Pujić je otkrila da je glumačka porodica čak neke scene uvežbavala kod kuće.

Glumica trenutno radi sa suprugom Draganom Jovanovićem i ćerkom Anđelom.

"Puno nam je pomoglo u snimanju što se tako dobro poznajemo Dragan i ja i Anđela. Kad nekog dobro poznaješ sve se dobro vidi, pogotovo na kameri", rekla je Branka i dodala:

"Recimo da su određene scene zahtevale da se malo radi kod kuće i to se pokazalo kao jako dobro. Nije bilo lako snimati, za mene je to skroz drugačije iskustvo, nikad nisam ovako nešto igrala."

Gagi Jovanović nedavno se vratio snimanju, nakon što je sanirao problem sa leđima.

"Dragan sad odmara malo od pozorišta, igra samo u svom matičnom pozorištu jer je imao problem sa diskurshernijom. Uspeo je da se oporavi jer je neverovatno vodio računa, ali ne može još uvek da igra predstave kao što je "Čikaške pervezije", jer je tu potrebno da leti po sceni, brzo se okreće, čuči i tako dalje. On je prosto takav, radi sve do kraja, posvećen je i to je divno, ali se nadam da ćemo ponovo jednog dana igrati "Čikaške", poručila je glumica u "Beogradskoj hronici".

