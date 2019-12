VUK KOSTIĆ I ANA MIHAJLOVSKI U TAJNOJ VEZI?! Mesecima kriju romansu, a evo kako je ON reagovao kada se o svemu PROČULO!

Atraktivna srpska voditeljka Ana Mihajlovski i jedan od najtraženijih srpskih glumaca Vuk Kostić pre dva meseca su navodno otpočeli romansu.

Ana i Vuk su od početka oktobra zajedno, a ovu informaciju su sve vreme krili od javnosti.

foto: Vladimir Šporčić

Tragom ove informacije glumac je pozvan telefonom, ali nije želeo da potvrdi niti da demantuje priče da je u vezi sa Anom.

"Ne puštajte to", kazao je on prvo: "Ne, rekao sam šta sam imao, toliko", zaključio je on, što je i te kako zaintrigiralo.

Podsetimo, Vuk je letos stavio tačku na vezu sa lepom Aleksandrom Popović, sa kojom je dve godine bio u ljubavi. Ana se pre tri godine razvela od Mirka Grubina, sa kojim ima ćerku Zoju (9) i četvorogodišnjeg sina Petra. Pre Grubina voditeljka je živela u zajednici sa vlasnikom "Emotiona" Goranom Stamenkovićem, sa kojim ima ćerku Ivu (12).

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Blic/Alo/Foto: Sonja Spasić

Kurir