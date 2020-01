KO SU ZAPRAVO DECA SRPSKIH GLUMACA! Danas oni osvajaju BALKAN, a za neke niste ni znali da su im RODITELJI SLAVNI

Da neće iver daleko od klade dokaz su mnogi mladi glumci koji su krenuli stopama svojih roditelja. Godina za nama bila je i te kako berićetna za njih, godina koja dolazi će tek biti.

Mlada glumica Anđela Jovanović potiče iz glumačke porodice pa i nije iznenađujuće što se opredelila za ovaj poziv imajući u vidu da su joj roditelji proslavljeni glumci Dragan Gagi Jovanović i Branka Pujić.Iako je od ranog detinjstva delovalo da gluma neće biti njen životni poziv, okruženje u kome se kretala i život koji je živela pored slavnih roditelja učinio je svoje. Anđela je planirala da se posveti muzici u čemu su je roditelji bezgranično podržavali, ali je ipak odlučila da konkuriše na Fakultetu dramskih umetnosti i uspela da ga upiše iz prvog puta. Bez obzira na protivljenje roditelja posle ovakvog epiloga, shvatili su da je pored muzike talentovana i za glumu pa im nije ostalo ništa drugo nego da podrže multitalentovanu ćerku. Anđela je završila muzičku školu i svira kontrabas i klavir, a zbog svoje lepote jedno vreme se bavila i modelingom. Očigledno da je najbolje gene pokupila od svojih roditelja.

Inače, Anđela se odselila u London gde studira.

- Jako je težak smer na kome sam, gluma za film i za TV. Fakultet mi traje od 9 do 18 časova svaki dan s tim što sat vremena prešačim do faksa i sat nazad i uvek moram da ustanem ranije jer svaki dan imamo nove zadatke. Tako da mi je dosta naporno i teško, ali je London predivan grad i svi muzeji su besplatni. Tako kada pada kiša mogu da odem u muzej. Uvek ima da se radi. Strašno mi nedostaju porodica i prijatelji, svaki dan mi nedostaju i to mi teško pada. Nedostaje mi moj grad Beograd.

Sin glumca Irfana Mensura i glumice Srne Lango je Pavle Mensur. Gaji velike strasti prema glumi i ove godine je igrao u serijama "Pogrešan čovek" i "Grupa".

Aleksej Bjelogrlić, sin Dragana Bjelogrlića u drugom nastavku popularne serije "Senke nad Balkanom" tumači mladog boksera iz Jatagan male koji u Novogodišnoj noći ima važan meč. Ipak, pre samog meča on se upušta u intiman odnos sa starijom glumicom Sandrom Bugarski koja u seriji igra ženu lakog morala koja se prodaje za novac. Više o tome pogledajte na linku. Aleksej je, inače, debitovao u filmu "Montevideo, Bog te video".

Lana Karaklajić je završila Akademiju umetnosti i mnogi kažu da je talenat za glumu naslednila od svoje majke, poznate glumice Tanje Bošković. Njih dve zajedno igraju u predstavi "Petra", a šta je Tanja Bošković rekla o svojoj ćerki pročitajte na linku.

A osim Marka Janketića, glumom se bavi i njegova sestra Milica Janketić.

- Deci poznatih roditelja teže je da se dokažu u profesiji koju su izabrali jer vas onda često posmatraju kao pod nekom lupom, ne smete ni jednu grešku da napravite, odmah vam prilepljuju etikete "sin i ćerka tog i tog" ili "on, ona je to preko veze"... Onda ta deca stalno moraju dodatno da se dokazuju mada, s druge strane, nekad je neko prema vama dobronamerniji samo zbog prezimena, tako da zna to i da pomogne, ali onda vam je i to bezveze, zato što pomislite da to nije zbog vas nego zbog roditelja -rekla je ona jednom prilikom.

Mladu glumicu Milicu Janketić gledaoci su zapazili u seriji "Santa Maria della Salute" gde je tumačila lik kneginje Milice, a kasnije smo je gledali u krimi seriji "Ubice mog oca". Trenutno snima "Urgentni centar 2" gde igra glavnu sestru Katarinu.

Ako se bolje zagledate u fotografiju mlade Anje Alač, ne možete a da ne primetite da je ćerka proslavljene glumice Vesne Čipčić i glumca Aleksandra Alača. Sličnost je očigledna, ali izgleda i talenat. Anja Alač je uspešno igrala u predstavama u Beogradu, nekoliko serija, a tumačila je i glavnu ulogu u poznatoj hrvatskoj sapunici.

Mina Sovtić je ćerka glumice Anice Dobre i briljirala je u seriji "Žigosani u reketu".

- Mama me nije ni podržala, niti bila protiv toga da postanem glumica. Dosta ljudi bira profesije svojih roditelja, pa ne vidim zašto tako ne bi bilo i sa decom glumaca. Problem nastane samo kada se misli da se uloge dobijaju po toj osnovi, a istina je da mi nije lakše zato što sam njeno dete - rekla je Mina Sovtić jednom prilikom.

