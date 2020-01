SIN DANILA LAZOVIĆA: Majka mi je Crnogorka, otac Srbin! JA SAM SRBIN KOJI IGRA ZA CG! Zeleni dresovi su POLITIKA

Sin pokojnog glumca Danila Lazovića, velikog Srbina, Vuk, koji je slavio sa zelenom zastavom pobedu rukometaša Crne Gore protiv Srbije, rekao je da je on Srbin koji igra za Crnu Goru i da nikoga nije provocirao.

- Mi smo jedan narod. U mom srcu mi smo jedan narod. Meni je majka Crnogorka, otac mi je Srbin. Volim obe države isto. Ja sam Srbin koji igra za Crnu Goru. Volim Crnu Goru i Srbiju. Nikada nikoga nisam provocirao i nikada neću. To što je sada takva situacija, što neki ljudi odozgo nameću takvu situaciju, manipulišu nama sportistima…

Da nije bilo zelenih dresova, verovatno bi se drugačije gledalo na tu utakmicu?

- Verovatno, verovatno. To je opet politika, neću da ulazim u to jer me ne zanima. Momke nisam hteo da ostavim na cedilu i da kažem da neću da igram. Oni su za mene braća, prihvatili su me kao svog. Doživljavam ih kao svoje. Izašli smo na teren, pobedili, proslavili. Nikoga nisam provocirao, niti mahao zastavom.

foto: Instagram, Screenshot

Da li si bio svestan šta bi mahanje tom spornom zelenom zastavom moglo da proizvede?

- Kako ne, kako ne. Zato nisam uopšte prilazio toj zastavi, upravo iz tih razloga. Moj otac je bio veliki Srbin, znam ko je on, znam ko sam ja i cela moja porodica. Baš iz tog razloga nisam želeo da dođe do bilo kog kontakta i provokacije. Osuđujem laži koje su iznete povodom te situacije, a koje su naštetile mom prezimenu i porodici.

foto: Printskrin/Instagram

Ovih dana, nešto najgledanije na Jutjubu je izvođenje „Gorskog vijenca“ u režiji tvog oca…

- Znam, sigurno da jeste. Znao ga je celog napamet.

Podsetimo, u sličnoj situaciji u junu prošle godine bili su reprezentativci u fudbali Crne Gore Filip Stojković i Mirk Ivanić, kao i selektor Ljubiša Tumbaković, koji nisu hteli da budu učesnici meča u Podgorici protiv tzv. Kosova u kvalifikacijama za EURO.

Tandem crveno-belih odbio je da igra protiv tzv. Kosova u kvalifikacijama za EURO, a selektor Ljubiša Tumbaković nije želeo da vodi tim i zato je smenjen.

foto: Starsport©

Kurir.rs/Balkan handball/Blic/

Kurir