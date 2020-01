ZAŠTO JE GVINET PALTROU PROBALA DROGU: Koristila sam ekstazi kao terapiju!

Gvinet Paltrou otkrila je da je koristila sintetičku drogu MDMA kao „terapiju za svoje bolno i traumatično detinjstvo“.

Nakon što je šokirala svet kada je nedavno krenula sa prodajom sveće sa mirisom svoje vagine, glumica je rešila da se potpuno ogoli. Kako kaže, zbog traumatičnih trenutaka iz prošlosti, odlučila se na neobičnu terapiju - terapiju drogom, a glavna podrška u tome bio joj je drugi muž, producent Bred Falčuk.

Podređena

- Odrasla sam u eri u kojoj je sve bilo podređeno muškarcu. Trudila sam se da izgledam lepo za muškarca i da sve radim za muškarca. Izgubila sam i svoju seksualnost, prestala sam da uživam - rekla je ona.

Da se oslobodi stega i loših iskustava, Gvinet je odlučila da se opusti pomoću sintetičke droge, a uz nju je sve vreme bio suprug.

- To je bilo pre nekoliko godina. Bred i ja smo se još zabavljali, nismo bili venčani. Bilo je jako emotivno to konzumiranje droge, zapravo. Mislim da mi je to pomoglo - rekla je Gvinet.

MDMA je poznat i kao ekstazi, derivat je amfetamina i jako je psihoaktivno sredstvo.

Buran život

Podsetimo, glumica je bila u braku sa frontmenom grupe „Koldplej“ Krisom Martinom od 2003. do 2014. godine i sa njim ima dvoje dece. Nakon razvoda, ona je upoznala Breda, za koga se udala 2018. godine.

foto: Profimedia

(Kurir.rs / J. Stuparušić / Foto:EPA)

