OPERSKA DIVA MARIJA JELIĆ O VELIKOM USPEHU: Još pamtim ovacije u Kini!

Mlada zvezda srpske opere Marija Jelić nedavno se vratila sa turneje iz Kine, gde je bila specijalni gost Sanktpeterburškog državnog orkestra i tako postala prvi sopran iz naše zemlje koji je nastupao u najmnogoljudnijoj državi na svetu.

Muzičke nastupe u dalekoj Kini mlada diva održala je u čak osam gradova, a spektakl je predvodio dirigent iz Singapura, maestro Darel Anga. Da je publika bila oduševljena, svedoče ovacije i aplauz za koji Marija kaže da joj je najveći i najdraži u dosadašnjoj karijeri.

Obostrano oduševljenje

- Kina je velika zemlja koja mnogo ulaže u kulturu. Teatri su im fenomenalni, sale su neizmernih veličina s veoma dobrom akustikom. Izuzetno cene Srbiju i poštovanje koje su mi ukazali išlo je dotle da su želeli da u najavama pričam na srpskom, a da oni prevode. Slobodno mogu da kažem da je oduševljenje obostrano, jer sam nakon koncerta dobila ovacije kakve nikad ranije nisam doživela - kaže Jelićeva za Kurir i dodaje da ju je posebno iznenadilo što je u redovima kineskog teatra zapazila i veliki broj dece, koja su takođe bila očarana njenom izvedbom.

Koncerti u nekoliko velikih kineskih teatara značajni su za Marijinu karijeru, međutim, završni koncert u Nacionalnoj biblioteci u Pekingu, tamošnjoj najznačajnojoj instituciji kulture, ocenjuje kao nacionalni uspeh. - Srećna sam što sam imala koncert i u Nacionalnoj biblioteci, gde su došli i predstavnici konzervatorijuma i vlade. Događaju je prisustvovao i savetnik ministra, gospodin Kandijaš sa suprugom, a to smatram nacionalnim uspehom. Peking je veoma zatvoren grad, ali odnosi koje je predsednik Aleksandar Vučić, a i sam je slušao moje pevanje, razvio s kineskom vladom, razbili su kulturološke barijere i stvorena je jedna bratska i prijateljska veza dveju država - navodi diva. Dok se raduje ponovnom nastupu u ovoj zemlji, otkriva i planove za budućnost.

Planovi

- Imam ugovorene angažmane, u narednom periodu nastupaću u Bazelu, Moskvi, Osijeku, Azerbejdžanu, Jermeniji, Diseldorfu i, naravno, Kini. Takođe, prošle subote premijerno sam izvela naslovnu ulogu Mimi u predstavi „Boemi“ u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Uvek ističem da je naše najveće nacionalno blago domaća opera. Zahvaljujem Gradu Beogradu na ulaganju u kulturne projekte, ali u budućnosti bih volela da vidim angažovanje u cilju promovisanja domaćih opera - zaključuje Jelićeva.

Da je ova mlada umetnica svestrana, dokazuje i njeno obrazovanje. Pored muzičke škole, završila je i Elektrotehnički fakultet. - Pored osnovne i srednje muzičke škole, završila sam Matematičku gimnaziju, nakon čega mi je logično bilo da upišem elektrotehniku. Znala sam da će mi to biti lako, volim da se bavim time, ali opera me je odvukla u potpuno drugom smeru. Često kroz šalu kažem da je ona izabrala mene, a ne ja nju. Sudbina nas je spojila i neizmerno sam joj zahvalna na tome. Sada sam na masteru iz solo pevanja - rekla je Jelićeva.

Izlet u glumu

Pevala u „Belim bubrezima“

Pored pevačke karijere, Marija je imala prilike i da se oproba u pozorištu. - Imala sam to zadovoljstvo da učestvujem u predstavi „Beli bubrezi“ u Ateljeu 212 koju je režirala Isidora Goncić. Nas dve smo se poznavale odranije, ona je bila asistent reditelja u „Koštani“, gde sam takođe imala rolu. U Ateljeu sam imala pevački zadatak, a Irena Popović, kompozitor, sjajno je povezala dramski tekst s pevanjem. To do sada u našem pozorištu nije postojalo, a ona je nametnula novi trend u režiranju - kaže Marija.