GLUMICA KOJA JE ODBILA GLAVNU ULOGU U TITANIKU! Videla sam šta se dešava Dikapriju i nisam se POKAJALA!

Glumica Kler Dejns nedavno je u jednom intervjuu otkrila da je odbila glavnu ulogu u čuvenom filmu "Titanik".

"Mislim da mi je uloga bila ponuđena, nisam sasvim sigurna. Konkurencija je bila velika", rekla je glumica.

Dejnsova i Dikaprio zajedno su glumili u filmu "Romeo i Julija" iz 1996. godine, snimljenom malo pre nego što je trebalo da počne produkcija na "Titaniku".

Prisetila se i toga kako je Dikaprio imao dilemu oko toga da li da prihvati ulogu u "Titaniku".

"Samo me je pogledao i rekao: ‘Uradiću to! Uradiću to'. Videla sam da ipak nije bio siguran", rekla je glumica.

"Pogledala sam ga i rekla ‘Potpuno razumem zašto si se odlučio na to. Ja još nisam spremna'", dodala je.

Uprkos svemu, Dejnsova je izjavila kako nema "ni trunku" kajanja zbog toga što nije glumila u "Titaniku", naročito nakon što je videla na koji način su se ljudi odnosili prema Dikapriju od kada je postao poznat.

"Mislim da sam možda osećala da sam blizu tog nivoa slave, a to jednostavno nisam mogla. Nisam to želela", zaključila je glumica.

Kler Dejns je danas najpoznatija po ulozi u seriji "Domovina", a glavna uloga u "Titaniku" je, naravno, otišla u ruke Kejt Vinslet.

