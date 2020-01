Bred Pit je na ručku povodom ostvarenja nominovanih za Oskara privukao posebnu pažnju.

Glumac je nosio karticu na kojoj je pisalo njegovo ime uz objašnjenje - sporedna uloga u filmu "Once Upon a Time... in Hollywood", iako ceo svet zna ko je on.

"Možda je stavio pločicu da ga Dženifer Aniston prepozna", jedan je od brojnih komentara ljudi koji su se šalili sa Bredom na društvenim mrežama.

