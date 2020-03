MUZIČARI DIŽU MORAL: Bono, Brus, Ledžend i Kris održali koncerte na Instagramu

U teškim trenucima koji potresaju svet zbog koronavirusa solidarnost pokazuju i svetske zvezde. Muzičari i glumci održali su mini-koncerte putem društvenih mreža.

Kris Martin počastio je fanove koncertom iz svoje porodične kuće. Frontmen grupe Koldplej pevao je svoje najveće hitove.

- Nalazim se u svojoj kući u izolaciji. Trebalo je da budem danas sa bendom, ali ne mogu, svi smo zaglavljeni u različitim zemljama. Tako da ću vam pevati sam. Na usluzi sam vam narednih pola sata - rekao je Kris i počeo da svira i peva.

Bono Voks objavio je pesmu nakon tri godine. Reč je delu posvećenom Italijanima u karantinu, koji pevaju jedni drugima sa svojih balkona. - Za Italijane koji su me inspirisali. Za Irce. Za svakog kome je Dan Svetog Patrika težak, a i dalje peva. Za lekare, medicinske sestre, negovatelje - napisao je Voks na svom Instagram profilu. Pesma se zove „Let Your Love Be Known“, a u rekordnom vremenu postala je pravi hit.

I oskarovac Entoni Hopkins razveselio je hiljade fanova. Iako ga pamtimo po briljantnim ulogama u filmovima, glumac je pokazao i koliko je vešt na klaviru i dok drži mačku Niblo u krilu. - Niblo se brine da ostanem zdrav, a u zamenu zahteva da ga zabavljam... Mačke - napisao je oskarovac, a potom počeo da svira.

U teškim trenucima osmeh na lice fanova izvukao je i Brus Springstin, koji je podelio snimak legendarnog koncerta „London Calling: Live in Hyde Park“, u kojem su obožavaoci uživali pre 11 godina u Londonu. Solidarnost je pokazao i Džon Ledžend, koji je svoje pratioce počastio lajv koncertom na Instagramu. Društvo su mu pravile supruga i ćerka. - Distanca je bitna, ali to ne znači da treba da nam bude dosadno. Snimam mali performans da vam pomognem u podizanju duha - rekao je on, a potom počeo da svira pesmu Stivija Vondera.

I naše javne ličnosti uradile isto KNEZ, NIGOR I SERGEJ ODUŠEVILI foto: Printscreen Kako bi nas nasmejali, ali i na duhovit način podstakli da ostanemo u domovima, i naše javne ličnosti uradile su nešto poput svetskih zvezda. Nenad Knežević Knez, Igor Lazić Nigor i Sergej Ćetković zabavili su svoje fanove pesmom o ostanku kod kuće. Oni su snimili klip pod nazivom „Ostanite doma“, u kom se svako od njih snima svojom kamerom, i ove dve reči su podelili tako da svako otpeva poneki deo. Nigor ima i deo teksta u kom kaže „Bež‘te, korona“, a pri kraju snimka ih vidimo kako igraju s naočarima za sunce, a svako je naravno u svom domu.

